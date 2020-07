Crypto – Son trading est-il sûr ?

Depuis le lancement de Bitcoin il y a 11 ans, l’espace crypto a complètement changé. Des milliers d’autres nouvelles crypto-monnaies sont apparues depuis, dont beaucoup ont peu de valeur actuellement.

Leur popularité a augmenté de façon exponentielle. Ainsi, le trading et l’investissement crypto attirent différents types d’investisseurs et de spéculateurs pour différentes raisons.

Certains croient en l’échec ultime du système financier actuel et veulent préparer l’avenir – ils investissent donc dans les crypto-monnaies sur le long terme. D’autres sont attirés par la popularité croissante et la grande volatilité et veulent simplement spéculer sur les nombreuses devises digitales.

Quelle que soit la raison, une chose que tout le monde devrait avoir à l’esprit – la réglementation.

Un flou réglementaire persiste dans de nombreuses régions du monde

Lorsque l’on pense à faire du trading ou à investir, l’une des premières choses qui viennent à l’esprit est le coût associé au trading. Pour la plupart des gens, les coûts commencent et se terminent avec les frais de transaction (par exemple, écart, commissions, frais de retrait, etc.). Cependant, rares sont ceux qui pensent aux impôts à payer sur les plus-values, par exemple.

Selon la région du monde et la juridiction, les taxes payées sur le trading et l’investissement diffèrent. Au Royaume-Uni, par exemple, les gains provenant des paris sur les écarts de taux ne sont pas imposés tant que les paris sur les écarts de taux ne sont pas la profession principale des personnes. Si vous gagnez votre vie en faisant des paris sur les écarts, vous devez payer des impôts.

Pourtant, le monde du crypto n’est généralement pas réglementé. Même dans les pays où une certaine réglementation existe (par exemple, au Canada et au Japon), les traders n’en sont pas conscients et pensent encore pouvoir s’en tirer sans que les bénéfices soient imposés. Cela n’arrivera nulle part dans le monde développé, mais cela peut se produire sur les marchés frontaliers ou émergents.

Le trading rentable ne signifie pas que l’on gagne un dollar par mois et que l’on doit payer des impôts sur ce montant. Il s’agit plutôt de gains annuels constants qui seront finalement imposés.

La bonne partie du monde du crypto est que les premiers investisseurs de certains pays développés disposent du cadre nécessaire pour intégrer leurs gains dans les remplissages fiscaux. Le mauvais côté pour le reste des investisseurs du monde est que même si le cadre n’est pas encore en place, il le sera, et les impôts sont dus rétroactivement.

En d’autres termes, les investisseurs et les spéculateurs qui ont réalisé un profit substantiel et constant en tradant du crypto devraient en avoir une partie mise de côté pour les impôts. Les autorités fiscales finiront par s’y intéresser, même si, à l’heure actuelle, la réglementation de la plupart des pays en matière de crypto constitue une zone grise.