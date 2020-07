Décision de politique monétaire inchangée pour la Banque du Japon

La Banque du Japon a rendu sa décision de politique monétaire lors de la précédente session asiatique, et elle signale qu’elle ne modifiera pas sa façon de procéder. Cependant, les détails fournis dans la déclaration de politique monétaire qui accompagne cette décision sont remarquablement intéressants pour les traders du marché des devises.

De plus, les perspectives de l’activité économique et des prix, fournies en même temps que la déclaration de politique monétaire, donnent un aperçu des réalités de l’économie japonaise pendant la crise COVID-19.

Quoi de neuf de la part de la Banque du Japon ?

Par un vote majoritaire de 8 contre 1, la Banque du Japon (BOJ) a maintenu les mesures de contrôle de la courbe de rendement (YCC), tout en conservant la possibilité d’augmenter ses achats sur le long et le court terme du rendement, si tel était le cas. La BOJ ne fixe pas de limite supérieure à l’achat d’obligations du gouvernement japonais (JGB) pour garantir que les rendements des JGB à 10 ans resteront proches de zéro.

La BOJ continue également à être un acheteur avide de fonds négociés en bourse (ETF) et de fonds d’investissement immobilier (REITS) au rythme de 12 000 milliards de yens par an, respectivement 180 milliards de yens. Elle continue également à acheter des obligations d’entreprises.

En d’autres termes, la BOJ reste très active dans son programme de QQE avec YCC (Quantitative and Qualitative Easing with Yield Curve Control) et vise toujours la stabilité des prix autour du niveau de 2%.

Qu’en est-il des perspectives économiques du Japon ?

L’économie devrait s’améliorer progressivement, mais seulement à un rythme modéré en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. En outre, les risques pour l’activité économique et les prix sont biaisés à la baisse, également en raison de la COVID-19.

Pourquoi la politique monétaire de la BOJ reste-t-elle intéressante même si elle reste inchangée ? Le fait est que la BOJ mène l’une des expériences les plus importantes de l’histoire financière : son bilan est en passe d’atteindre 120 % du PIB du Japon, seule la Banque nationale suisse le dépassant en taille.

De plus, la politique active de la BOJ en matière de CJC sert de modèle possible à d’autres banques centrales, au cas où les instruments de politique monétaire actuels s’avéreraient insuffisants pour stimuler l’économie. En particulier, la Fed aux États-Unis étudie activement le YCC et l’impact économique sur la plus grande économie du monde.