Déficit commercial américain en hausse en mai

Parallèlement à la publication du NFP, la balance commerciale des États-Unis pour mai 2020 a révélé un déficit commercial croissant – 54,6 milliards de dollars en mai contre 49,8 milliards le mois précédent. D’une certaine manière, le communiqué a confirmé les attentes selon lesquelles le déficit se creusera en mai, mais la prévision était de 53 milliards de dollars.

La balance commerciale, bien qu’elle soit classée au troisième rang des données en termes d’importance sur le calendrier économique, offre des informations formidables aux opérateurs désireux d’approfondir les fondamentaux d’une économie. Dans ce cas, le déficit commercial s’est creusé pour le troisième mois consécutif, tandis que la moyenne mobile sur trois mois a également augmenté.

Détails du déficit du commerce international des biens et services des États-Unis

En bref, tant les exportations que les importations ont diminué. Comme la baisse des exportations (-4,4%) a dépassé la baisse des importations (-0,9%), le déficit a augmenté de +9,7% pour le mois de mai.

Pourquoi mai ?

La balance commerciale est publiée chaque mois, plus d’un mois (environ 35 jours) après la fin du mois précédent. Elle reflète la demande de monnaie nationale (dans ce cas, le dollar) par rapport à la demande d’exportation – pour payer les marchandises exportées hors des États-Unis, il faut utiliser le dollar. Par conséquent, des exportations plus importantes sont bonnes pour une devise, et vice versa.

Dans ce cas, le ralentissement des exportations donne une image sombre de l’USD, si l’on utilise uniquement cette mesure. Si l’on considère que la demande d’exportations a également un impact sur les prix au niveau de l’industrie manufacturière, cela montre une nouvelle pression à la baisse sur l’inflation et les anticipations d’inflation – un autre indice que la Fed a raison dans ses prévisions qui signalent une politique monétaire accommodante pour les années à venir.

Pour ceux qui souhaitent obtenir plus de détails, la balance commerciale a en fait affiché un excédent avec quelques pays (par exemple, le Brésil, les pays d’Amérique centrale, le Royaume-Uni). Cependant, la majeure partie des échanges commerciaux a enregistré un déficit avec les principaux partenaires comme l’Union européenne, le Japon, le Canada ou l’Arabie saoudite.

Dans l’ensemble, ce n’est pas une impression surprenante pour l’indicateur de la balance commerciale et ne signale pas un changement dans la politique commerciale globale des États-Unis. Compte tenu des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine qui se sont déroulées ces deux dernières années et de la manière dont les États-Unis ont négocié des accords avec tous leurs partenaires importants, la balance commerciale reste un indicateur à surveiller, surtout si l’on considère les prochaines élections présidentielles américaines de novembre.