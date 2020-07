La ventilation du dollar américain

Le dollar américain (USD) a connu une mauvaise semaine jusqu’à présent. En fait, depuis que la Fed a ouvert les lignes de swap pour fournir des liquidités au système financier au début du mois d’avril, le dollar a chuté à travers le tableau de bord.

En particulier, la pandémie a provoqué une forte appréciation des monnaies de réserve autres que le dollar. Ainsi, l’AUDUSD, la GBPUSD, l’EURUSD – ont toutes augmenté de plusieurs chiffres importants depuis leur plus bas niveau de mars. De même, l’USDCAD, l’USDCHF ou l’USDJPY ont du mal à trouver des offres décentes.

Alors, où va le dollar ? Cette semaine a commencé comme la précédente s’est terminée, avec la chute du dollar. Certaines voix parlent déjà de l’effondrement de l’USD, considérant que les matières premières comme l’or et l’argent sont également en hausse.

Où va le dollar ?

Le dollar est confronté à plusieurs vents contraires, et c’est pourquoi tout le monde parle de la prochaine crise. Tout d’abord, l’indice du dollar (DXY) semble avoir atteint un sommet au niveau 100. De plus, après trois tentatives de rupture à la hausse, il teste actuellement la ligne de tendance à la hausse observée dans le graphique ci-dessus. De plus, si la ligne de tendance se brise, le DXY présente un triple sommet – un renversement avec un mouvement mesuré pointant vers des niveaux beaucoup plus bas.

Cependant, derrière une simple analyse technique et les interprétations des indicateurs, il y a toujours les grands acteurs à surveiller. En particulier, les banques centrales interviennent souvent pour manipuler leurs devises. Ce n’est pas seulement la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) qu’il faut prendre en compte lorsqu’on pense au dollar, mais toutes les autres banques centrales de la planète, car la majeure partie de la dette est dominée par le dollar américain.

Une étude menée par le Fonds monétaire international (FMI) en collaboration avec la Banque mondiale et l’Institut des fonds souverains a révélé que d’importants centres financiers étaient impliqués dans la manipulation des devises au cours des deux années de l’étude (2017 – 2019). La Suisse, en particulier, a joué et joue toujours un rôle important à cet égard.

Les données publiées par la Banque nationale suisse cette année révèlent que la BNS a acheté de grandes quantités d’USD, d’EUR et d’autres devises de réserve de mars à mai de cette année. Les données ultérieures ne sont pas encore disponibles. Mais les pays qui ont un excédent commercial important comme la BNS devraient acheter des monnaies plus faibles afin de ne pas détourner l’appréciation de leur monnaie vers les pays qui ont un déficit commercial. Or, la BNS a fait exactement le contraire.

L’histoire nous montre que le dollar américain peut n’être qu’un intermédiaire, la contrepartie dans un échange de flux de certains pays vers d’autres. La pandémie COVID-19 a fait que chaque pays a agi dans son propre intérêt et a changé la façon dont les marchés financiers ont évolué.

Il ne faut pas s’étonner de découvrir, dans le courant de l’année, que le triple sommet visible maintenant sur le DXY est en fait la base horizontale d’un triangle ascendant – un schéma de continuation pointant vers des valeurs plus élevées, et non plus basses.

Après tout, les traders techniques ont un dicton : les triples sommets tiennent rarement.