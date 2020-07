Des demandes d’indemnisation du chômage meilleures que prévu n’aident pas le dollar

L’une des données économiques qui a pris de l’importance pendant la crise du coronavirus est le nombre de demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis.

Présentée chaque jeudi pour la semaine précédente, elle indique le nombre de personnes qui demandent pour la première fois des allocations de chômage.

Jusqu’à la pandémie, les acteurs du marché se concentraient davantage sur les données relatives aux salaires non agricoles. Plus maintenant, car le besoin s’est fait sentir de connaître plus tôt les changements dans l’évolution du marché du travail.

Les données d’hier ont légèrement dépassé les attentes, mais elles n’ont pas réussi à soutenir le dollar. En fait, sur la publication meilleure que prévu, le dollar a continué sa chute.

Changements tectoniques en cours sur le marché du travail américain

Le marché du travail des États-Unis diffère de celui des autres pays développés. Il est l’un des plus durs en termes de concurrence, tandis que les salariés ne bénéficient pas des mêmes aides qu’en Europe, par exemple.

En d’autres termes, perdre un emploi aux États-Unis équivaut, pour beaucoup de gens, à perdre les prestations de soins de santé. Pour cette seule raison, la compétitivité du marché de l’emploi est plus forte que partout ailleurs dans le monde.

La pandémie COVID-19 a apporté plus qu’une récession. D’une certaine manière, elle ressemble à une guerre mondiale, mais cette fois-ci une guerre avec tous ceux qui sont impliqués. Jusqu’à présent, les deux guerres mondiales ont eu lieu dans certaines parties du monde, tandis que d’autres ont livré des marchandises aux forces combattantes. Cette fois, tout le monde est touché, car la pandémie mondiale a le pouvoir de changer tout ce que nous savons jusqu’à présent. Elle a même le pouvoir de changer le marché du travail américain.

Selon Indeed, un annonceur et recruteur d’emplois en ligne, les demandeurs d’emploi s’intéressent de plus en plus aux possibilités de travail à distance à long terme. Depuis que Twitter et Facebook ont annoncé des projets de travail à distance permanent, le nombre de recherches a augmenté, montrant l’intérêt pour ces options.

Le travail à domicile ne peut pas remplacer complètement le travail en personne. Toutefois, dans certains cas, notamment pour les entreprises en ligne, il représente une solution viable pour l’avenir. Sans surprise, sur les millions d’Américains qui demandent des allocations de chômage chaque semaine, il est peu probable qu’elles proviennent d’entreprises en ligne.

Dans l’ensemble, le rapport a été meilleur que prévu, mais il souligne le long chemin à parcourir pour parvenir à la reprise. C’est pourquoi les acteurs du marché n’ont pas été impressionnés par les données, et les ventes d’USD se sont poursuivies sans relâche.