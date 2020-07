Disparition des divergences entre les politiques monétaires américaine et européenne

Les cambistes savent que l’un des principaux facteurs de volatilité du marché des changes est la politique monétaire définie par les banques centrales du monde entier.

Les changements de politique monétaire dans une partie du monde créent des flux responsables de l’évolution de paires de devises données.

Depuis le début de la crise du coronavirus, les banques centrales se sont empressées d’assouplir les conditions de la politique monétaire. Non pas qu’elles aient été excessivement resserrées auparavant, mais la nécessité d’un nouvel assouplissement s’est accrue.

Si, dans le cas de la Fed, les décisions étaient attendues d’une manière ou d’une autre (par exemple, réduire rapidement le taux des fonds fédéraux à un niveau proche de zéro), de nombreux investisseurs se sont demandés comment la BCE parviendrait à assouplir davantage, considérant qu’elle avait des taux proches de zéro même avant la pandémie ?

Les TLTRO de la BCE ont fait la différence

Alors qu’il était difficile d’imaginer ce que la BCE pourrait faire pour combler la différence avec l’assouplissement de la Fed, les TLTRO ont résolu le problème. Plus précisément, la BCE a proposé les opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO) à des taux négatifs et les banques se sont empressées de reprendre les prêts.

D’un coup de plume, la BCE a inondé le marché d’euros, les banques commerciales ayant déjà commencé à déployer les fonds nouvellement créés dans l’économie, tant pour les entreprises que pour la population.

Après l’envolée des volumes de TLTRO, l’augmentation du bilan de la BCE depuis le début de l’année 2020 est comparable à celle de la Fed. En d’autres termes, la BCE a rattrapé la Fed, et maintenant les deux principales banques centrales sont sur un pied d’égalité.

Naturellement, on ne peut pas se demander si ce n’est pas la raison pour laquelle la paire EURUSD, qui reflète les politiques monétaires des deux banques centrales, a corrigé de 1,14 au récent 1,12. Juste après le début de la pandémie, la Fed a été plus rapide à se détendre – le dollar a donc baissé, tandis que l’EURUSD a augmenté. La paire est passée de 1,08 à 1,14 en quelques mois, comprimant de nombreux vendeurs à découvert.

Maintenant que le marché réalise que la BCE s’est autant détendue que la Fed, et peut-être même plus (l’Europe a un système financier beaucoup plus basé sur les banques), verrons-nous la paire EURUSD revenir à 1,08 ?

Si oui, c’est une preuve de plus que la politique monétaire et la valeur d’une monnaie fonctionnent main dans la main.