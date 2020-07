DXY, SOMA, et l’EURUSD – Un trio à suivre

Le jour où la Banque centrale européenne (BCE) doit publier sa déclaration de politique monétaire et répondre aux questions des représentants de la presse, une corrélation intéressante peut être plus importante pour l’EURUSD que ce que la BCE va réellement signaler.

La banque centrale devrait maintenir les taux d’intérêt inchangés, mais cela ne signifie pas que l’euro ne se déplacera pas.

Il existe une forte corrélation entre l’indice du dollar (DXY) et les achats de SOMA moins l’émission du Trésor. Récemment, cette dernière a chuté de façon spectaculaire, et a été suivie par le DXY.

Définition des éléments

Avant de définir les éléments de cette corrélation, nous devons prêter attention au fait que le DXY est représenté sur le graphique sur une échelle inversée. En effet, cela signifie qu’il est inversement corrélé avec les achats du SOMA nets des émissions du Trésor. Ainsi, lorsque les achats nets d’émissions diminuent, le DXY augmente – les bulls EURUSD, soudainement, ont un problème dans une perspective à moyen terme, car plus de 50% de la composition du DXY est l’Euro.

SOMA est l’acronyme de System Open Market Account (compte de marché ouvert) utilisé par la Fed pour augmenter ou diminuer les titres dans le système. Comme le montre le graphique, déduction faite des émissions du Trésor, la liquidité du dollar dans le système a considérablement diminué ces dernières semaines, ce qui laisse supposer une hausse du dollar à court terme, car il devance d’une soixantaine de jours le DXY inversé.

L’EURUSD a franchi un palier en mai, passant de 1,08 à un peu plus de 1,14 un jour après la réunion de la BCE de juin 2020. Depuis lors, au cours des six dernières semaines (moins de soixante jours), elle a à peine corrigé 23,6 % de l’ensemble du mouvement, et hier, elle a atteint un nouveau sommet à 1,1452. En d’autres termes, au cours des six dernières semaines, l’EURUSD s’est négocié avec un ton de surenchère, les investisseurs affluant à chaque baisse.

Cependant, si la corrélation présentée ici est vraie, comme elle l’a été ces deux dernières années, le DXY et, implicitement, l’EURUSD, devraient connaître au moins une correction plus sévère, voire un retournement brutal. Comme l’impulsion de liquidité du dollar devient extrêmement négative, il est difficile d’envisager une EURUSD beaucoup plus élevée, surtout si l’on tient compte du fait que la BCE devrait être sur pied cette semaine.

Le changement de donne pourrait venir des négociations de l’UE sur le fonds de relance, prévues pour vendredi et samedi prochains. Si les acteurs du marché flairent le bluff des États du Nord, la réaction de l’EURUSD pourrait dépasser les attentes de nombreux traders.