Forte hausse des dépôts bancaires en 2020

L’économie nous a appris que le cycle économique suit les performances d’une économie, des récessions aux expansions et inversement. Les études révèlent ce que les entreprises et la population font habituellement dans de tels cas : comment un investissement est réalisé, comment l’inflation affecte les prix, comment la décision de prendre des investissements à long terme est prise, etc.

Les investisseurs qui utilisent la macroéconomie tentent de déterminer où se situe l’économie en termes de cycle économique et quelles sont les données qui peuvent indiquer la prochaine phase du cycle.

Pour cela, ils étudient les événements économiques à venir et accordent une attention particulière aux indicateurs avancés et coïncidents plutôt qu’aux indicateurs retardés.

Le taux d’épargne n’est pas un indicateur économique avancé. Il sert plutôt à confirmer la position de l’économie sur le cycle économique : plus le taux d’épargne est élevé, plus la certitude que la récession est toujours présente est grande.

La variation annuelle des dépôts bancaires aux États-Unis a atteint plus de 2 milliards de dollars en 2020, soit le plus haut niveau depuis plus de quatre décennies. En fait, elle éclipse toutes les données de 1974 à aujourd’hui.

Une récession plus importante que prévu

Un taux d’épargne aussi élevé pose des défis extrêmes aux performances économiques. Outre le fait qu’il montre l’ampleur de la récession économique (il suffit de comparer le taux d’épargne actuel avec celui de la grande crise financière de 2008-2009), il révèle une certitude effrayante : les consommateurs renoncent à la consommation actuelle au profit de la consommation future.

En termes économiques, il représente l’importance du revenu personnel que les consommateurs préfèrent épargner plutôt que de dépenser dans le présent. Pourquoi augmenter l’épargne ?

L’incertitude est la principale réponse. L’incertitude quant à la stabilité de l’emploi, à la possibilité de trouver un nouvel emploi en cas de perte de l’emploi actuel ou à la durée de la récession économique. Et si l’économie entrait en dépression ?

Ce n’est pas seulement une affaire américaine. L’une des principales différences entre la récession économique actuelle et les précédentes est que cette fois-ci, toutes les économies du monde sont en récession. Par exemple, la grande crise financière de 2008-2009 a touché les États-Unis et l’Europe plus qu’elle n’a touché, disons, l’Australie ou Singapour. Par conséquent, les investisseurs auraient pu simplement déplacer des fonds dans le monde entier, en poursuivant des économies mieux positionnées sur le cycle économique.

Pas cette fois-ci. Les données de la zone euro montrent également que le taux d’épargne logement est le plus élevé depuis au moins deux décennies.

La voie de la reprise économique est pleine d’incertitudes. À en juger par le niveau du taux d’épargne actuel, nous pourrions plutôt assister à une dépression avant le premier signe de reprise économique.