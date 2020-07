Hausse de l’inflation au Royaume-Uni

L’indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a été publié aujourd’hui et a pris le marché par surprise. Il a dépassé les attentes, car les données principales et les données de base sont sorties plus importantes que les prévisions.

Quels ont été les principaux moteurs de la hausse de l’inflation et qu’est-ce que cela signifie pour la Banque d’Angleterre ?

Détails de l’IPC actuel au Royaume-Uni

L’IPC indique l’évolution du prix des biens et services achetés par les consommateurs et est publié chaque mois. Cependant, le niveau d’inflation est ajusté pour montrer l’impact annuel.

Pour le mois de juin 2020, l’IPC s’est établi à 0,6 %, contre 0,5 % un mois plus tôt, ce qui est supérieur aux attentes d’une baisse à 0,4 %. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que l’IPC de base (inflation qui exclut les prix de l’alimentation, du tabac, de l’énergie et de l’alcool, car ils sont considérés comme trop volatils et faussent les données) est passé de 1,2 % auparavant à 1,4 %. Il est évident qu’il y a une pression sur les prix et que la politique monétaire n’hésitera pas à prendre des décisions pour la combattre.

La livre sterling a augmenté de manière générale, les principales devises (GBPUSD et cross) (GBPCHF, GBPCAD) ayant toutes deux enregistré des gains notables. Cela contraste fortement avec ce qu’a déclaré le président de la Banque d’Angleterre, M. Tenreyro, plus tôt dans la journée, à savoir que la banque discute activement des taux négatifs et que la Banque d’Angleterre mène actuellement une étude sur le sujet.

En d’autres termes, un IPC de haut vol pour les bulls du GBP qui envoie la livre plus haut sur le tableau de bord des changes, mais aussi une déclaration de la BOE. Ce n’est pas quelque chose d’inhabituel sur le marché des devises, lorsque les banquiers centraux interviennent verbalement pour stimuler les flux entrant ou sortant d’une devise. En fait, cela fait partie de la manière dont la politique monétaire est conduite, surtout si l’on considère le principe de l’orientation prospective qui est un outil régulier dans la boîte à outils de toutes les grandes banques centrales.

Pour en revenir à l’IPC réel, la plus forte augmentation des prix a été constatée sur les services de loisirs et de culture, ainsi que sur les jeux et l’habillement. Les fortes hausses ont dépassé la baisse des prix des denrées alimentaires, ce qui a entraîné une augmentation de l’indice.

En résumé, les cambistes utilisent les données sur l’inflation comme indicateur principal de ce que la banque centrale fera ensuite. Chaque banque centrale a son mandat axé sur la stabilité des prix autour du niveau de 2 %. Si l’inflation tombe en dessous de 2 % et continue à baisser, la banque centrale envoie un signal dovish et élargit la politique monétaire – c’est la politique baissière pour la monnaie. Si, en revanche, l’inflation reprend et que les investisseurs voient un potentiel de hausse supplémentaire, ils font une offre pour la monnaie, dans l’attente d’une action future de la banque centrale.

C’est pourquoi la livre sterling s’est envolée aujourd’hui. Il reste à voir s’il s’agit du début d’une nouvelle tendance ou d’une simple réaction du marché à des données inattendues sur l’inflation.