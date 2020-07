La Big Tech continue de battre les attentes de Wall Street

Facebook a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre 2020 après la cloche de clôture hier et a livré plus que ce que les investisseurs attendaient. Le géant de la technologie a dépassé les attentes sur tous les fronts :

BPA de 1,80 $ sur des attentes de 1,39 $

Revenus publicitaires 18,32 milliards de dollars contre 16,92 milliards de dollars attendus

1,79 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens contre 1,74 milliard prévus

Le cours de l’action Facebook a d’abord fait un bond dans les médias, avec une hausse de plus de 4 % en dehors des heures de trading. Cependant, l’enthousiasme s’est dissipé au fil des heures, le trading avant l’ouverture de Londres n’ayant progressé que de 0,52 %.

Points financiers essentiels conernant le 2nd trimester 2020 de Facebook

Un examen des détails financiers du trimestre révèle une autre entreprise technologique qui a bénéficié du fait que des personnes ont été forcées de rester chez elles en raison de la pandémie. Toutefois, si les mesures de confinement ont eu une influence positive sur le temps passé sur Facebook (par exemple pour communiquer avec la famille et les amis, pour gérer une entreprise en ligne, etc.), les données montrent qu’une tendance croissante a été amorcée bien avant la pandémie. En d’autres termes, Facebook a toujours un modèle d’entreprise solide, capable de produire des résultats impressionnants.

Les recettes publicitaires ont augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente. Après de nombreuses discussions et une presse négative au cours du trimestre, certaines grandes entreprises ayant reporté ou annulé leurs campagnes publicitaires sur Facebook, les recettes publicitaires ont continué à croître à un taux à deux chiffres.

Au total, les recettes totales ont augmenté de 11 %, tandis que les coûts totaux n’ont augmenté que de 4 % par rapport à l’année précédente, ce qui justifie une hausse de 29 % des revenus d’exploitation.

Enfin, le revenu net, ou le résultat net, a augmenté de 98 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au total, une performance financière fantastique pour le trimestre.

Mis à part le succès financier, Facebook est une plateforme de médias sociaux. Naturellement, le nombre d’utilisateurs ou la croissance et l’engagement des utilisateurs donnent un aperçu utile de ce à quoi pourraient ressembler les performances financières futures.

Les utilisateurs actifs quotidiens de Facebook continuent sur la voie de la croissance observée depuis le deuxième trimestre 2018. En d’autres termes, pendant les trois mois de la pandémie de coronavirus, Facebook n’a pas ajouté un nombre significativement élevé de nouveaux utilisateurs à sa base de données. Au contraire, la tendance semble solide et à la hausse, en particulier dans la région Asie-Pacifique et dans le reste du monde, tout en se consolidant en Europe et en Amérique du Nord.

Malgré l’incertitude macroéconomique, le modèle commercial de Facebook continue de tenir ses promesses. Il a tenu ses promesses pendant la croissance économique, alors qu’il était leader sur le marché, et pendant la récession économique, alors qu’il reste leader sur le marché.