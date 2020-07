La confiance des entreprises néo-zélandaises rebondit

La Nouvelle-Zélande est l’un des pays qui a réussi à contenir la propagation du coronavirus.

Cette nation insulaire a bénéficié de ses frontières naturelles et de sa faible densité de population et a utilisé ces deux éléments à son avantage. Associée à un leadership fort et à une grande confiance dans ses capacités, la Nouvelle-Zélande a montré au monde une façon de s’attaquer au virus.

Bien sûr, les conditions ne sont pas les mêmes dans d’autres parties du monde. Cependant, si un certain succès est perceptible, il représente un signe encourageant sur la manière de faire face à ce virus.

Sur le plan économique, la Nouvelle-Zélande est prête à rebondir fortement. L’enquête ANZ sur la confiance des entreprises, publiée cette semaine, porte sur des centaines d’entreprises dans tout le pays et se réfère à un horizon de douze mois. Tous les indicateurs prévisionnels d’activité suivis par l’enquête se sont élevés par rapport aux niveaux de juin – même la situation de l’emploi s’est améliorée.

Quelles sont les attentes des entreprises néo-zélandaises à l’horizon des douze prochains mois ?

Pour commencer, seulement 4,5 % des entreprises prévoient de réduire leurs investissements, mais 26 % des entreprises s’attendent à une baisse des bénéfices dans l’année à venir. En outre, seulement 15 % des entreprises prévoient de supprimer des emplois dans l’année à venir, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à l’enquête précédente, où plus de 35 % des entreprises prévoyaient de le faire.

L’inflation des coûts et des prix continue d’augmenter, bien que les attentes en matière d’inflation aient légèrement diminué par rapport à l’enquête précédente. Dans l’ensemble, un rapport bon et optimiste, qui met en évidence la position économique privilégiée de la Nouvelle-Zélande. Comment cela se fait-il ?

Tout d’abord, l’activité est largement revenue à la normale, comme le révèlent les indicateurs issus des données sur le trafic et les dépenses. Alors que le tourisme est loin d’atteindre les niveaux d’avant l’enquête COVID-19, les autres secteurs économiques ont connu une reprise impressionnante.

Deuxièmement, il s’agit d’une économie principalement tirée par les exportations. Les traders et les investisseurs sont bien conscients de l’importance des produits laitiers pour l’économie néo-zélandaise (par exemple, la Nouvelle-Zélande est un important exportateur de lait en poudre vers la Chine). En outre, dans un pays qui compte plus de moutons que de personnes, les exportations de viande vers le Moyen-Orient représentent une grande partie du PIB interne.

Les deux principaux secteurs économiques n’ont connu qu’un léger déclin, ce qui a permis au pays de faire face plus facilement à la légère récession.

Bien que les perspectives économiques mondiales soient désastreuses, la Nouvelle-Zélande a réussi à s’en sortir jusqu’à présent. Il reste à voir combien de temps durera la pandémie et comment elle affectera les autres parties du monde. En effet, une économie comme celle de la Nouvelle-Zélande aujourd’hui est trop dépendante de ce qui se passe dans les autres parties du monde.