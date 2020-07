L’accord commercial entre les États-Unis et la Chine est toujours d’actualité pour les marchés financiers

Les marchés financiers ont tendance à déplacer l’attention d’un événement à l’autre sans hésitation. Lorsqu’il n’y a rien à l’ordre du jour économique ou géopolitique international, le marché réagit fortement aux données économiques, même de second ordre (par exemple, les biens durables, la confiance des consommateurs, etc.)

C’est pourquoi les marchés financiers sont beaux en ce sens qu’aucun jour ne ressemble à un autre – en tant que trader, vous ne savez jamais comment les marchés vont réagir à quelque chose de nouveau.

L’accord commercial entre les États-Unis et la Chine en est un exemple. Il a fait la une des journaux pendant quelques années, voire plus. Tout commentaire de la part de responsables chinois ou américains a créé d’énormes fluctuations sur le marché. Plus maintenant, puisque le coronavirus l’a remplacé. Toutefois, cela ne signifie pas que rien ne se passe avec l’accord commercial le plus important de ces dernières années.

Trump, protectionnisme et tarifs douaniers

Depuis l’élection de Trump, les marchés financiers ont dû faire face à des changements gigantesques. Les changements dans tous les domaines sont devenus la norme.

L’une des premières mesures de la présidence de Trump a été de réduire l’impôt sur les sociétés. Ensuite, la Maison Blanche a modifié l’accord de l’ALENA. Par la suite, elle a commencé à imposer des droits de douane ou à menacer d’en imposer aux nations considérées comme profitant des États-Unis.

Soudain, les voitures d’Europe ou l’acier des pays voisins ont été visés par des droits de douane visant à protéger les biens et les travailleurs américains.

Le coronavirus a volé la vedette. L’accord commercial était censé être la cerise sur le gâteau pour l’administration de Trump à l’approche des élections du second mandat.

Ironiquement, l’accord commercial est tombé en deuxième position. Comme l’ont mentionné les responsables américains, cela n’a même pas d’importance à ce stade. Cependant, les chiffres nous disent que les deux pays font des échanges commerciaux, de manière assez significative, bien qu’en dessous du volume prévu promis jusqu’à présent (environ 50% de moins).

À ce stade, cependant, les relations entre les États-Unis et la Chine ont rapidement changé. La Maison Blanche reproche aux Chinois de ne pas contrôler le virus suffisamment bien pour arrêter la propagation mondiale. Les actions militaires chinoises dans la mer du Sud sont considérées comme une menace pour le commerce mondial (il s’agit d’un corridor crucial reliant l’Est et l’Ouest). Hong-Kong n’est qu’une pièce de plus du puzzle.

En tant que traders ou investisseurs, toutes ces questions sont importantes. Si elles créent des fluctuations du marché, elles sont importantes pour les traders, quel que soit le marché qui les intéresse.