L’accord de relance de l’UE et ses implications pour les marchés financiers européens

Le sommet de l’UE s’est achevé mardi aux premières heures du jour. Sans surprise, les dirigeants sont parvenus à un accord sur la taille et la composition de l’UE de la prochaine génération. Une grande partie du débat s’est concentrée sur le “Fonds de relance” (RRF) et sur le ratio prêts/dons, mais l’ensemble de l’accord va bien au-delà du RRF.

Plus précisément, les fonds de l’UE de la prochaine génération s’élèvent à 750 milliards d’euros, et seuls 560 milliards d’euros appartiennent au FRR. C’était la portée des négociations – subventions du RRF face aux prêts.

Une étape importante pour l’Union européenne

De grands mots ont été utilisés hier par la plupart des analystes financiers et des hommes politiques, alors que l’Union européenne (UE) réagissait d’une seule voix à la crise sanitaire. L’accord a touché à la fois les pays du Nord et du Sud, même si, à y regarder de plus près, les subventions initiales proposées par la Commission européenne il y a un mois ont été réduites, tandis que les prêts ont augmenté.

Plus précisément, la proposition initiale prévoyait 500 milliards d’euros de subventions, et l’accord n’a atteint que 390 milliards d’euros. De même, les 250 milliards d’euros de prêts initiaux ont été portés à 360 milliards d’euros. Pourquoi l’euro et les marchés financiers ont-ils célébré ce succès si les “États frugaux” ont obtenu ce qu’ils voulaient – plus de prêts, moins de subventions ?

L’une des raisons est qu’il s’agit là de petites mais importantes étapes de l’intégration européenne. Ils permettent de surmonter pour la première fois des tabous comme l’émission commune de dettes (en taille) et les transferts fiscaux.

Les marchés financiers ont salué l’accord. La paire EURUSD a atteint 1,1530 hier, soit plus de sept gros chiffres par rapport à son niveau de mars. En outre, l’optimisme qui entoure l’accord européen a stimulé le Dow Jones et rapproché le S&P500 d’un retour à la normale pour l’année.

Cependant, tout n’est pas rose dans cet accord. Les États du Nord ont bénéficié d’une augmentation des rabais que même l’Allemagne a acceptée. En outre, les réductions de subventions ont été accordées pour des projets européens essentiellement publics, ce qui aurait favorisé l’intégration. Cela ne semble peut-être pas important aujourd’hui, car tout le monde se concentrait sur l’argent, mais à long terme, cela pourrait avoir un effet néfaste.

Le marché des changes, comme toujours, est le premier à envoyer le vrai message. Alors que l’EURUSD est passé au-dessus de 1,15, d’autres paires de dollars ont également augmenté – AUDUSD ou GBPUSD. En d’autres termes, il ne s’agissait pas uniquement de l’euro. De plus, les cross EURGBP et EURAUD ont connu une journée pire, en baisse sur l’ensemble de la session européenne.

Dans l’ensemble, l’UE avait besoin d’un consensus. Il reste au Parlement européen à adopter l’accord et à faire en sorte que les fonds commencent à affluer.