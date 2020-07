L’activité de la construction britannique rebondit fortement

Le secteur de la construction britannique a connu un revirement brutal en avril, l’indice d’activité total étant revenu au-dessus du niveau 50. Avec la réouverture progressive du Royaume-Uni, le secteur de la construction connaît la plus forte hausse depuis près de deux ans.

L’indice est passé de 28,9 en mai à 55,3 en juin, ce qui montre une augmentation remarquable de la production totale du secteur de la construction. Il s’agit du rythme d’expansion le plus rapide depuis juillet 2018.

Le secteur de la construction au Royaume-Uni pendant la pandémie de coronavirus

Les détails du rapport ont révélé une image intéressante pour l’un des secteurs de la construction les plus dynamiques en Europe. Le fort rebond de l’activité de la construction permet d’espérer que d’autres secteurs feront de même, à mesure que les entreprises rouvriront leurs portes.

Malgré ce titre positif et le fait que les nouvelles commandes ont augmenté en juin, l’emploi a de nouveau baissé au cours du mois. De plus, le volume des nouvelles affaires n’a que très peu augmenté en juin, bien que cela mette fin à une période de déclin de trois mois.

Les bâtiments résidentiels ont été les vedettes de ce rapport. L’expansion observée dans le secteur de la construction résidentielle est la plus forte depuis près de cinq ans, les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête se montrant optimistes pour la période à venir. Les travaux commerciaux et les activités de génie civil ont également connu une expansion en juin, ce qui a contribué au rapport globalement positif.

Le secteur de la construction est l’un des secteurs les plus importants de cette économie – il emploie directement et indirectement beaucoup de personnes. La plupart des économies développées accordent une attention particulière au secteur du logement et de la construction, les rapports sur ce secteur étant suivis de près. Aux États-Unis, par exemple, le calendrier économique est rempli de données indiquant l’évolution du secteur du logement et de la construction.

Le Royaume-Uni dispose d’un PMI dédié à ce secteur, l’un des rares pays à calculer un PMI pour la construction. Il montre l’importance dans le PIB global, et il est suivi séparément des secteurs des services et de l’industrie manufacturière.

Les entrées de prix ont également augmenté, en tant qu’effet secondaire de la reprise de l’activité de construction. Le manque de disponibilité des matériaux a fait augmenter le coût des intrants, avec des effets dans les prochaines données sur l’inflation. Dans l’ensemble, il s’agit d’un bon rapport, qui montre un secteur qui a fortement rebondi en juin. Les entreprises de construction sont confiantes, et un optimisme prudent domine le secteur.

Le seul point négatif jusqu’à présent, et un rappel de la fragilité générale dans laquelle nous vivons, est indiqué dans le volet de l’emploi. Les réductions d’effectifs en cours laissent présager un long chemin à parcourir avant qu’une reprise économique complète ne soit en place.