L’ADP ne répond pas aux attentes mais les données précédentes ont été révisées à la hausse

Aujourd’hui, c’est la publication des salaires non agricoles (NFP) – en raison des vacances du 4 juillet, la donnée économique la plus importante des États-Unis est publiée un jour plus tôt. Publiées en même temps, les demandes initiales et continues aideront les traders à se faire une idée complète du marché du travail américain.

Si nous voulons avoir une idée précise de la situation après la publication hier de l’ADP (données sur les salaires dans le secteur privé), le marché est prêt à avoir une bonne surprise. L’évolution de l’emploi total dans le secteur privé non agricole américain a augmenté en juin – le secteur a ajouté 2 369 000 travailleurs.

Un regard détaillé sur les données de l’ADP de juin

Malgré la création de millions d’emplois (ou simplement le retour des gens à leur ancien emploi à la suite de la réouverture de l’économie dans de nombreux États), le nombre de personnes n’a pas été à la hauteur des prévisions. Le marché s’attendait à environ un demi-million d’emplois supplémentaires pour l’ADP de juin, de sorte que ce chiffre manqué a été interprété comme une déception.

Cependant, d’après les données de mai, il a été révisé à la hausse. Plus précisément, de 2 760 000 emplois perdus à 3 065 000 emplois ajoutés. D’une certaine manière, la révision explique le nombre de NFP beaucoup plus élevé que prévu le mois dernier, qui ne correspondait pas à ce que l’ADP a montré.

Le chiffre de l’ADP de juin a révélé que les petites entreprises ont ajouté le plus d’emplois, soit près d’un million. Au sein du secteur, les petites entreprises de moins de dix-neuf employés sont responsables de plus d’un demi-million des nouveaux emplois signalés.

Si l’on examine la création d’emplois par secteur, le secteur des services est responsable de deux tiers des nouveaux emplois créés en juin. Les loisirs et l’hôtellerie, l’éducation et les services de santé, les activités financières, les services publics – ces secteurs ont ajouté le plus d’emplois au sein de la composante services de l’ADP.

Le secteur de la production de biens a également connu une bonne évolution puisque l’emploi dans les entreprises manufacturières a augmenté de 88 000 tandis que la construction a ajouté près de 300 000 nouveaux emplois privés. En revanche, le secteur des ressources naturelles et des exploitations minières a perdu plus de 25 000 emplois en juin.

En ce qui concerne le NFP et les demandes initiales et continues d’aujourd’hui, les opérateurs se concentreront sur toute continuité dans les données. Si le NFP déçoit, et que les demandes initiales de chômage font de même, on s’attend à ce que le chiffre de juin de l’ADP soit révisé à la baisse le mois prochain. Toutefois, si les deux données sur l’emploi confirment aujourd’hui l’ADP d’hier, il se peut que le marché de l’emploi aux États-Unis ait pris un tournant.