Le bilan de la Fed continue de se dégrader

Dans une semaine où trois banques centrales doivent annoncer leurs décisions de politique monétaire (la Banque du Japon, la Banque du Canada et la Banque centrale européenne), le moteur du marché des devises peut provenir d’une source inattendue : la Réserve fédérale des États-Unis.

La semaine dernière, le bilan de la Fed a diminué pour la quatrième semaine consécutive, de près de 90 milliards de dollars – le plus important depuis 2009. La taille totale du bilan est passée sous la barre des 7 000 milliards de dollars, alors que les prêts d’urgence aux courtiers primaires et aux banques centrales étrangères arrivaient à échéance. La contraction du bilan des quatre dernières semaines équivaut à un retrait de liquidités d’environ 250 milliards de dollars.

Où est l’assouplissement ?

La Fed a été l’une des premières banques centrales à réagir à la pandémie de coronavirus. Elle a abaissé le taux des fonds fédéraux et a immédiatement relancé le programme d’assouplissement quantitatif.

Le krach boursier de la première moitié du mois de mars a été principalement provoqué par les investisseurs qui se sont réfugiés dans des endroits sûrs – le dollar est perçu comme tel. La liquidité s’étant améliorée grâce à l’ouverture par la Fed de lignes de swap avec des banques centrales étrangères, les conditions du marché se sont assouplies et le dollar a fini par s’affaiblir. L’AUDUSD est passé de 0,55 à 0,7, l’EURUSD de 1,07 à 1,14, et d’autres ont suivi une trajectoire similaire.

Maintenant que le bilan continue de se contracter et que la Fed ne semble pas faire quoi que ce soit pour arrêter le processus, la question est de savoir si la tendance à l’affaiblissement du dollar est terminée ? En outre, que signifie, d’un point de vue fondamental, que le marché est suffisamment sain et n’a plus besoin du soutien de la Fed ?

En plus de tout ce qui a été discuté jusqu’à présent, la Fed vient de ramener ses prêts repo à zéro pour la première fois depuis le pic des repo du troisième trimestre 2019. Encore un autre bon signe de la stabilité des conditions du marché financier. Quelle est la prochaine étape pour le dollar ?

Avec moins de liquidités disponibles pour l’USD, la demande de dollars augmente considérablement. Il se peut que cela ne soit pas immédiatement visible sur les prix du marché, mais la recherche de moins de dollars conduit finalement à une appréciation de la monnaie.

Cette semaine est la plus importante de tout l’été pour le marché des devises. Après la décision de la BCE jeudi, les investisseurs et les traders évalueront les conditions pour le reste de l’été, avec une baisse significative de la volatilité.

Si le bilan de la Fed continue de se contracter dans les semaines à venir, alors que les autres banques centrales maintiennent la pédale d’accélérateur, le dollar reviendra en force.