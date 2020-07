Le cours de l’Argent-métal engage la cible des 20$

Alors que l’attrait pour le risque se maintient sur les marchés financiers en dépit d’une économie mondiale encore engluée dans la pandémie de Coronavirus, la classe d’actifs des métaux précieux est en train de donner des signaux techniques de continuation haussière. La quantité de monnaie inédite injectée par les Banques Centrales a comme effet principal de soutenir les actifs risqués, mais a comme effet secondaire de déprécier les monnaies classiques face à d’autres actifs jugés en partie “monétaires” comme le cours de l’Or et le cours de l’Argent-métal.

La crise économique mondiale et le maintien du mode non coopératif sur le plan commercial entre les grandes économies mondiales entretiennent l’arrivée de capitaux vers les contrats à terme métaux précieux, une tendance haussière qui a démarré en 2018 quand les Etats-Unis ont déclaré la guerre commerciale à la Chine et à ses principaux partenaires commerciaux. C’est à présent l’action massive et Historique des Banques Centrales qui créent les conditions fondamentales d’une poursuite à long terme de la dynamique haussière de l’Or, soit les rendements obligataires bas et la forte hausse de la quantité de monnaie classique en circulation. Selon l’agrégat monétaire M2, utilisée par les Banques Centrales, la pente haussière de la création monétaire est sur son record historique depuis le mois de mars.

Le rapport Commitment Of Traders (COT) de la CFTC, le régulateur des contrats futures aux Etats-Unis, montre que les traders institutionnels sont massivement exposés à l’achat sur le Gold. Sur le plan technique, le cours de l’Or est en train de dépasser la résistance à 1795$, le chemin s’ouvre vers les records historiques. Dans son sillage, le cours de l’Argent-métal commence à surperformer et dépasse une résistance qui engage les cibles techniques haussières à 18.90$ et 20$. Les traders se souviennent de l’envolée de l’Argent en 2011, quand que le pivot technique de long terme à 20$ avait été débordé. Si cette histoire technique se répète, alors le potentiel haussier énorme du XAG/USD sera libéré avec un objectif technique à plus de 30$. Nous n’y sommes pas encore mais dans l’immédiat, le chemin est ouvert vers les 20$.

Cours de l’Argent-métal : graphique TradingView qui expose les bougies japonaises journalières avec MTF Ichimoku