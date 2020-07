Le dollar américain en point de mire après la déclaration du FOMC

La réunion très attendue du FOMC de juillet est enfin derrière nous, et elle a apporté de nouveaux tournants à la politique monétaire globale de la Fed.

Une fois de plus, le président de la Fed, Jerome Powell, a donné une brillante performance, en soulignant les risques à venir pendant la pandémie.

Ce qui est nouveau, c’est que pour la première fois depuis le début de la pandémie, la Fed lie la reprise économique à la durée du virus. Jusqu’à présent, la Fed reconnaissait le virus comme un choc exogène de proportions immenses, mais le COVID-19 n’avait pas fait son chemin dans la déclaration du FOMC.

Hier a marqué un tournant.

La reprise économique liée à la voie du virus

Au début de la pandémie, la Fed a exprimé un optimisme modéré quant à la possibilité d’une reprise en V de l’économie. Une reprise rapide après le choc initial était envisageable.

Cependant, ce sentiment a changé au fil des mois. Lors de la conférence de presse d’hier, Powell, de la Fed, a souligné à plusieurs reprises que la reprise économique serait progressive et qu’elle dépendrait fortement de l’évolution de l’épidémie.

Un autre point important de la conférence de presse d’hier concerne la création d’emplois. Plus précisément, la Fed a reconnu que plus de quatorze millions de personnes sont toujours au chômage par rapport aux niveaux d’avant la crise. En outre, la probabilité qu’il y ait des emplois qui les attendent dans un avenir proche est très faible.

Enfin, une autre distinction importante concerne les capacités de prêt et de dépense de la Fed. Oui, les programmes de facilité de prêt existent pour offrir un soutien aux entreprises éligibles qui demandent un prêt. Cependant, c’est à peu près tout ce que la Fed peut faire avec ces programmes – les étendre largement afin que de nombreuses entreprises deviennent éligibles.

La Fed a clairement fait savoir qu’elle comprend que les entreprises n’emprunteraient pas seulement pour payer leurs employés pour qu’ils restent à la maison. En d’autres termes, la Fed a expliqué les limites des programmes de facilité de prêt et pourquoi ils ne sont pas si efficaces à ce stade. Au lieu de cela, elle a souligné l’importance du soutien fiscal fourni jusqu’à présent et de ceux qui pourraient être fournis à l’avenir.

En ce qui concerne la volatilité du dollar américain, il ne s’est pas passé grand chose pendant le communiqué de la déclaration du FOMC et la conférence de presse. Le dollar est entré dans l’événement aux plus bas de la journée et en est sorti à des niveaux similaires.

Néanmoins, l’attention des deux jours suivants, les derniers jours de trading en juillet, se porte sur le dollar. Lors de la conférence de presse d’hier, le dollar a évolué de pair avec le marché boursier américain – tout découplage dû aux flux de fin de mois rendra les investisseurs vulnérables à une forte évolution du dollar.