Le PIB américain se contracte de 32,9% – Est-ce si grave ?

Les marchés financiers ont eu une énorme réaction hier à la suite de la publication de l’avance du PIB américain. Il s’agit de la plus importante publication du PIB, car c’est la première des trois versions de données du PIB publiées à un mois d’intervalle.

Elle a montré que l’économie américaine a diminué de -32,9 % au deuxième trimestre, ce qui a provoqué une vague de vente d’USD sur le marché des changes. De plus, les indices boursiers américains ont baissé lors de la publication, suscitant la crainte d’une journée risk-off.

Les données globales ne sont pas aussi mauvaises que le suggèrent les gros titres

L’un des plus grands problèmes des marchés financiers est de connaître les autres acteurs du marché. Ce n’est pas parce qu’un opérateur a une stratégie basée sur l’interprétation de l’analyse fondamentale que le marché réagira comme il est censé le faire. C’est le cas parce que de nombreux acteurs du marché ne distinguent pas complètement les implications de données économiques spécifiques.

La publication du PIB d’hier et la réaction du marché parlent d’elles-mêmes. C’est une situation classique que l’on rencontre très souvent sur les marchés financiers – l’une des raisons pour lesquelles le marché réagit souvent de manière irrationnelle.

Le communiqué sur le PIB n’était pas aussi mauvais que le titre le laisse entendre. Les données du communiqué avancé sur le PIB montrent le taux de croissance annualisé. Ainsi, le PIB ne diminuerait de 32,9 % que s’il se contracte au même rythme pendant quatre trimestres consécutifs !

Comme ce n’est pas le cas, le présent communiqué annualisé suggère que l’économie américaine n’a reculé que de 10 % au deuxième trimestre. Autrement dit, sur un ton plus optimiste, l’économie était suffisamment forte pour produire 90 % de la production d’avant la crise – un chiffre stupéfiant si l’on considère tous les blocages dans de nombreux États américains et les entreprises qui ont fermé leurs portes.

Si l’on ajoute à cela le fait que la variation trimestrielle des investissements des entreprises n’est pas en décalage avec les récessions économiques passées, on peut dire que les données du PIB étaient en fait étonnamment meilleures. Pourtant, cela n’a pas empêché les investisseurs d’envoyer le dollar à la poubelle dans tous les domaines.

Le marché boursier s’est toutefois redressé plus tard, vers la fin de la séance de trading, alors que les grands géants technologiques devaient publier leurs bénéfices du deuxième trimestre 2020. Quant au dollar, il a continué sur une trajectoire descendante entamée plus tôt dans le mois, et les gros titres concernant le PIB n’était qu’une excuse de plus pour en vendre d’autres.