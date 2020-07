Le PMI Ivey de retour dans un territoire en expansion

Le PMI canadien Ivey publié hier a révélé un retour en force sur le territoire expansionniste. Il confirme la corrélation entre les économies canadienne et américaine, puisque les PMI des deux pays ont fortement rebondi au cours du mois précédent.

Préparé par la Ivey Business School au Canada, d’où son nom, le PMI Ivey est une publication mensuelle qui montre la variation de l’activité économique et couvre tous les secteurs de l’économie canadienne. Les opérateurs et les investisseurs apprécient l’indice IVEY PMI car il a été constaté qu’il a un pouvoir prédictif pour prévoir l’activité macroéconomique au Canada, en particulier le PIB.

Pas votre PMI habituel

Malgré ce que le nom implique, il ne s’agit pas d’un PMI ordinaire. Contrairement aux données ISM publiées aux États-Unis, l’enquête PMI canadienne Ivey couvre l’ensemble de l’économie canadienne sans séparer l’industrie manufacturière et les services. De plus, il est basé sur des données de fin de mois et non sur des données de milieu de mois. En outre, les répondants sont invités à répondre à une seule question portant sur les achats par rapport au mois précédent.

Enfin, elle inclut à la fois le secteur privé et le secteur public. Néanmoins, l’interprétation est la même – le niveau cinquante reste la ligne dans le sable, différenciant entre expansion et contraction.

La publication de l’indice Ivey PMI de juin 2020 a battu les données du mois précédent et celles de juin 2019 – il s’est établi à 58,2, contre 39,1 en mai 2020 et 52,4 en juin 2019. Il montre un fort retour de l’économie canadienne, avec la réouverture des entreprises et le retour des consommateurs à la consommation, bien que timidement.

Les détails du rapport sont encore plus encourageants. Par exemple, l’indice Ivey de l’emploi a atteint 52,8 en juin, montrant des niveaux d’emploi beaucoup plus élevés que le mois précédent. En outre, l’indice Ivey des prix a également augmenté, atteignant 56,4, soit la troisième hausse mensuelle consécutive depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Du côté négatif, les stocks ont atteint leur niveau le plus élevé depuis au moins deux ans, ce qui indique qu’une grande partie de la hausse de l’indice des prix est due non pas à une forte demande des consommateurs mais aux entreprises qui accumulent des stocks pour le moment.

Dans l’ensemble, un bon rapport compte tenu des circonstances et de ce que le marché attendait. Par rapport aux 50,2 attendus, les 58,2 actuels ont écrasé les prévisions de loin. Cependant, les données n’ont pas permis de faire une offre pour les paires de CAD, bien qu’elles aient été meilleures que prévu.

Une explication est que les acteurs du marché s’attendaient à un chiffre élevé sur la base de ce que l’ISM aux États-Unis a montré. Une autre explication est que le trading estival est déjà là et que les intervalles dominent.