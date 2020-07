Légère amélioration de l’indice Sentix de confiance dans l’investissement

Indicateur économique avancé mensuel pour la zone euro, Sentix reflète la confiance des investisseurs et est basé sur une enquête menée auprès de plus de 2600 investisseurs et analystes qui évaluent les perspectives économiques sur six mois dans la zone euro. Il s’est légèrement amélioré en juillet, passant de -24,8 à -18,2.

Pour mettre les choses en perspective, l’indice Sentix est interprété sur la base du niveau zéro – au-dessus indique l’optimisme, en dessous indique le pessimisme.

Troisième hausse consécutive de l’indice Sentix

Pour le mois de juin, le sondage a impliqué plus de 250 investisseurs institutionnels, entre autres, et les attentes étaient que l’indice rebondisse à -10. Je suis déçu, bien qu’il s’agisse de la troisième hausse consécutive de l’indice mensuel.

L’indice global de la zone euro s’est légèrement amélioré, de 6,6 points, grâce à une forte reprise en Suisse et en Autriche. L’Allemagne a également progressé pendant trois mois consécutifs.

Toutefois, l’indice se situe toujours bien en dessous du niveau zéro. Ses améliorations sont encore modestes, et l’indice reflète la période économique difficile à laquelle sont confrontées les entreprises en Europe. Le résultat le plus important des données de juin est que les perspectives à long terme n’ont pas changé du tout, les investisseurs restant sceptiques quant au rythme de la reprise économique. Le danger est que la reprise créée par l’ouverture progressive de l’activité économique s’essouffle dès cet été. En Allemagne, par exemple, les investisseurs estiment que dans un délai d’un an, seuls 65 % de la production économique peuvent être rattrapés.

Cela reflète l’état général de l’activité économique – déprimée, même si les entreprises essaient de tirer le meilleur parti des conditions actuelles. En temps normal, un rapport qui aurait progressé de tant de points aurait clairement indiqué un tournant, mais cette fois-ci, c’est différent. Au mieux, nous pouvons dire qu’un optimisme modéré domine l’activité économique de la zone euro, les investisseurs craignant de faire des projets à un horizon supérieur à six mois.

L’indice Sentix est l’une des nombreuses données de second rang de la zone euro, conçue pour suivre la confiance des investisseurs afin de mieux surveiller les progrès économiques. L’optimisme ou le pessimisme des investisseurs donne un indice sur ce à quoi il faut s’attendre à l’avenir et les traders s’en inquiètent car les banques centrales sont les premières à réagir aux valeurs extrêmes des données.

Comme l’indique le rapport, il existe un cas de « joie contenue » dans la zone euro. Le niveau zéro est encore loin.