L’élan haussier pour l’euro se poursuit

L’euro a commencé sur une note élevée lundi, en se renforçant contre la plupart des autres principales monnaies du fiat. Les devises EURUSD, EURGBP, EURAUD et EURCAD se sont toutes échangées à la hausse, ce qui contraste fortement avec la façon dont elles ont terminé la semaine précédente.

L’explication est que le marché se prépare à la décision de la BCE sur les taux jeudi. Ce qui devrait être un jour important pour les opérateurs de l’euro, étant donné que les marchés entrent officiellement dans les conditions de trading estival peu après.

Qu’est-ce qui a changé depuis la dernière réunion de la BCE ?

L’euro s’est consolidé depuis la dernière réunion de la BCE en juin de cette année. La paire EURUSD offre le meilleur exemple : elle est passée au-dessus de 1,14 un jour après la réunion de juin et s’est échangée entre 1,12 et 1,14 au cours des six semaines suivantes.

D’autres paires d’euros ont suivi le mouvement : l’EURGBP a franchi le niveau de 0,9 plusieurs fois, tandis que la paire EURAUD a trouvé des offres dans la zone de 1,62. Qu’est-ce qui a changé depuis la dernière réunion de la BCE ?

Ce qui est intéressant, c’est que la BCE devrait maintenir sa politique monétaire stable. Cependant, depuis la dernière réunion, les décisions précédentes ont eu le temps de faire leur chemin sur les marchés financiers car le mécanisme de transmission prend un certain temps avant que les effets ne soient visibles.

Les perspectives pour l’euro, une alternative au dollar, se sont également améliorées. D’une part, l’Union européenne est perçue comme gérant mieux le coronavirus à l’heure actuelle, ce qui contraste fortement avec ce qui se passe aux États-Unis.

D’autre part, le fonds de relance de l’Union européenne, actuellement en discussion, signale une étape plus proche vers une plus grande intégration financière et économique. Ainsi, les perspectives de la monnaie unique se sont considérablement renforcées et pourraient entraîner un rétrécissement durable des écarts périphériques.

On espère qu’un accord concernant le fonds de relance de l’UE sera conclu d’ici le mois d’août de cette année. Sans nouvelles pour contrer ces attentes, l’euro devrait trouver des soumissionnaires à chaque baisse.

Mais il y a un hic. Comme tout cambiste le sait, le marché des changes ne concerne pas une seule monnaie, mais une paire de monnaies. Oui, il est vrai que l’euro s’est échangé à la hausse hier contre la plupart des autres monnaies fiat. Mais cela peut changer en un clin d’oeil, si les investisseurs sont déçus par la BCE ce jeudi.

Jusqu’à présent, toutes les principales paires d’euros s’échangent dans une fourchette strictement définie depuis la réunion de juin. La réunion de cette semaine apportera-t-elle la rupture tant attendue ?