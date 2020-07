L’élection présidentielle américaine et son impact sur les marchés financiers

À quelques mois seulement des élections américaines, les investisseurs se demandent déjà quelle pourrait être la réaction des marchés financiers. Il y a quatre ans, l’élection de Donald Trump a eu un impact considérable sur le marché boursier, déclenchant le début d’un cycle haussier.

Le monde a changé de manière spectaculaire au cours des derniers mois. Avant la crise sanitaire, les États-Unis jouissaient d’un niveau d’emploi élevé, mais ces derniers temps, le taux de chômage est élevé, avec de faibles chances que la situation ne s’améliore bientôt.

A l’approche des élections américaines

Il est encore trop tôt et les niveaux des marchés boursiers peuvent facilement changer jusqu’au jour des élections, mais à l’heure actuelle, les multiples des évaluations d’actions ont atteint des niveaux qui n’avaient pas été observés depuis la bulle Internet de 1990. La situation est différente de celle d’il y a quatre ans, et il est encore temps de voir certains changements.

Tout comme il y a quatre ans, les sondages donnent Trump en deuxième position. Dans les états clés de l’oscillation, Biden mène confortablement. Et si Biden gagne ?

Il n’est pas étranger à la politique étrangère, puisqu’il a été vice-président pendant des années sous la présidence d’Obama. Toutefois, il est peu probable que les États-Unis changent leur position vis-à-vis de la Chine, compte tenu de la pandémie de coronavirus et de la façon dont la population générale perçoit la Chine actuellement.

Cependant, si tant est qu’il y en ait, Biden et les démocrates ont signalé une augmentation de l’impôt sur les sociétés. L’une des promesses de Trump lors de la campagne précédente était de réduire l’impôt sur les sociétés afin que les grandes entreprises américaines ramènent chez elles les dollars conservés à l’étranger. Cette mesure a déclenché une forte demande de dollars, et la réaction devrait maintenant être inverse. La réaction des marchés boursiers et l’effet qu’une hausse des taux d’imposition aura sur le dollar sont les principaux thèmes à prendre en compte avant les élections.

Avant de sauter à la conclusion que Biden a déjà gagné, étant donné son avance dans les états clés ( swing states), voici une chronologie de la performance de Trump avant l’élection de 2016. Jusqu’au jour du vote, on le voyait en seconde position – et pourtant, il a gagné.

Le 29 septembre est le premier de trois débats télévisés en direct entre les deux candidats. D’ici là, attendez-vous à ce que la volatilité augmente, à ce que les rumeurs fassent fortement tourner la bourse et à ce que l’incertitude quant au résultat domine.

Si la première moitié de l’année a appartenu au coronavirus, l’attention des investisseurs se porte sur l’élection américaine pour cette seconde moitié.