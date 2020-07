Les actions européennes ont le vent en poupe

À l’approche de l’élection présidentielle américaine de novembre et des mois d’été à venir, il est probable que les marchés financiers ne feront que consolider les niveaux en cours. Avec peu ou pas de progrès sur le champ de bataille contre le coronavirus, les investisseurs auront du mal à trouver de bonnes opportunités risque-récompense pendant l’été.

Si l’histoire nous apprend quelque chose, les actions américaines ont tendance à enregistrer des performances inférieures à la moyenne avant les élections américaines. Les investisseurs n’étant pas disposés à prendre un risque avant la date des élections, les actions européennes constituent une opportunité compte tenu de la dynamique de la région.

Les développements Hawkish en Europe favorisent les investissements dans les actifs européens

Les marchés européens des actions ont enregistré un fort retour en force depuis le début de la pandémie COVID-19. Après être passé sous la barre des 8 000, le Dax en Allemagne est revenu au-dessus des 12 000 et menace de franchir le niveau le plus élevé depuis 2019.

Les récents développements dans l’Union européenne sont principalement à l’origine de la performance de la bourse. Alors qu’il a suivi les marchés boursiers américains à la hausse, le marché européen a bénéficié d’une réaction rapide et conjointe de la BCE et des gouvernements nationaux. Depuis le début de la crise sanitaire, l’Union européenne a envoyé des messages forts d’intégration fiscale, ce qui manquait auparavant.

Après avoir signalé l’émission d’une dette commune, le marché boursier et l’euro ont explosé plus haut. À l’approche des élections américaines et alors que les dirigeants européens négocient de nouveaux détails sur le fonds de relance, il semble qu’il existe encore un potentiel de rattrapage pour l’Europe.

Selon Barclays, les États-Unis n’ont pas contrôlé le virus comme l’Europe l’a fait. En outre, la réponse politique en Europe se profile assez bien, les investisseurs percevant la Banque centrale européenne comme proactive et en avance sur son temps.

Le sommet de l’UE actuellement en cours ne devrait pas changer les choses de manière substantielle. Pourvu qu’il n’y ait pas de surprise négative, le sommet définit la marche à suivre pour diffuser le fonds de relance contre la pandémie de 750 milliards d’euros, un programme fiscal unifié, le premier du genre, pour la zone euro.

En attendant que les élections américaines soient passées, les investisseurs sont confrontés à une décision simple : investir sur un marché dont les performances historiques sont inférieures à la moyenne avant les élections, ou tenter leur chance sur le marché boursier européen à une époque où les dirigeants européens ont encore du mal à trouver une solution à la distribution des fonds pour satisfaire tous les pays.

Comme toujours, il n’y a pas de trading sans risque, mais pour une fois, le marché boursier européen semble attrayant.