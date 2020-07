Les arguments en faveur de l’investissement dans les petites capitalisations

Les investisseurs qui regardent les cours boursiers de nos jours ne peuvent s’empêcher de remarquer les multiples. Par exemple, l’une des dernières étoiles du marché, Tesla, est cotée à 6 348 fois les bénéfices de 2019, 166 fois les bénéfices de 2021 et 20 fois la valeur comptable.

Pour beaucoup, ces multiples sont tout simplement trop élevés pour justifier un investissement. Existe-t-il d’autres alternatives à la bourse ? Une réponse est le secteur des petites capitalisations boursières. Historiquement, il a surpassé de loin le secteur de croissance des grandes capitalisations, et il se négocie actuellement à des multiples beaucoup plus bas.

Pourquoi les petites capitalisations peuvent être plus performantes

Pour commencer, la valeur des petites capitalisations est une alternative à l’exposition du capital-investissement. Les investisseurs anticonformistes peuvent la trouver attrayante aujourd’hui, car elle est très mal accueillie par les investisseurs, qui s’entassent dans les valeurs de croissance et les valeurs technologiques.

Un examen attentif de la performance historique d’un investissement de 10 000 dollars en 1926 dans des actions de valeur à petite capitalisation par rapport à des actions de croissance à grande capitalisation révèle que les premières ont surpassé les secondes d’un kilomètre sur une échelle logarithmique.

L’enthousiasme actuel du marché boursier est principalement dû à une nouvelle vague d’investisseurs, principalement issus du secteur du petit commerce. Alors que des secteurs comme les paris sportifs ont connu un déclin spectaculaire en raison des restrictions sur le coronavirus, les gens ont tourné leur attention vers Wall Street et le marché boursier. L’investissement fractionné a gagné en popularité presque du jour au lendemain, avec des milliers et des milliers de comptes de trading ouverts chaque jour.

Les traders particuliers sont probablement ceux qui font monter les prix en ce moment. Mais ils sont rarement des investisseurs – ils sont là pour faire de l’argent rapidement, en spéculant sur la hausse et le dynamisme à court terme d’une action.

Les investisseurs, en revanche, ont un horizon temporel plus large pour leur capital. La recherche de valeurs comme celle décrite au début de cet article ne fait partie d’aucune stratégie d’investissement. L’investisseur à long terme recherche plutôt la valeur dans la capacité d’une entreprise à générer des flux de trésorerie aujourd’hui et à l’avenir.

Aujourd’hui, l’accent est peut-être mis sur la technologie – il existe une énorme demande du public pour posséder n’importe quel nom dans ces deux domaines. Mais si l’histoire nous apprend quelque chose, la tendance des petites capitalisations à surperformer au fil du temps offre un point de vue contraire à la majorité des investisseurs d’aujourd’hui.

En d’autres termes, investir à long terme, c’est plus que posséder Microsoft, Amazon, Tesla ou Facebook. Il s’agit de faire ses devoirs et de trouver des entreprises capables de générer des flux de trésorerie et dont les prix sont raisonnables – le secteur des petites capitalisations de valeur offre des opportunités intéressantes.