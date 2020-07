Les biens durables américains dépassent les attentes deux jours avant la réunion de la Fed

Les commandes de biens durables aux États-Unis ont été meilleures que prévu hier. Le communiqué du ministère des affaires étrangères montre une augmentation de 7,3 %, supérieure aux attentes de 7 %.

C’est un autre signe d’amélioration, bien que timide. Cette augmentation fait suite à une hausse de 15,1 % en mai, un signe prometteur pour les nouvelles commandes, et à la reprise de l’activité économique globale.

Commandes de base en baisse

Malgré un résultat meilleur que prévu, le chiffre de base, qui exclut les avions, n’a pas répondu aux attentes. En outre, le communiqué mensuel précédent a été révisé à la baisse, ce qui a quelque peu gâché le résultat positif.

Le marché n’a pas beaucoup réagi aux données sur les biens durables, pour la simple raison que la Réserve fédérale (Fed) doit annoncer sa politique monétaire mercredi. Comme il est habitué à anticiper de tels événements importants, le marché passe son temps dans des fourchettes serrées, les investisseurs prenant peu de risques avant.

Quel est donc l’objectif de données telles que celles sur les biens durables et comment ces données aident-elles les opérateurs ? L’interprétation de ces données est essentielle pour les investissements à moyen et long terme, car leur compilation permet d’obtenir la vue d’ensemble nécessaire pour se placer du bon côté du marché.

En parlant de la Fed, cette semaine, le marché s’attend à ce qu’elle renforce ses prévisions dovish – une explication de la baisse constante du dollar.

Ce qui changerait la donne, c’est que la Fed annonce un seuil pour les actions futures. Par exemple, tout comme elle l’a fait il y a quelques années, lorsque la hausse des niveaux d’emploi a conduit à un seuil pour ce qu’elle entend par plein emploi. Une fois ce seuil atteint, la Fed a commencé à augmenter les taux, et elle n’a pas arrêté jusqu’à ce qu’elle fasse passer le taux des fonds fédéraux au-dessus de 2 %.

Il est peut-être trop tôt pour parler de chômage ou même d’objectifs d’inflation explicites pour la hausse des taux. Le marché considère que la première augmentation des taux par la Fed n’interviendra qu’en 2024 – et même cela pourrait être repoussé, en fonction de la crise du coronavirus et de l’élection présidentielle américaine dans quelques mois.

Si Trump remporte un second mandat, Jerome Powell restera probablement en fonction. Si, en revanche, Biden gagne, le président américain a le pouvoir de nommer un nouveau président de la Fed – et cela pourrait tout changer.

Pour en revenir à la sortie des biens durables, les nouvelles commandes, les expéditions, mais aussi les commandes non exécutées et les stocks, ont augmenté. Si l’on ajoute à cela la baisse des données de base, on peut dire que le communiqué n’est pas si impressionnant que cela après tout.