Les Chinois sont pressés d’acheter des actions

La semaine de trading a commencé par une forte performance du marché boursier chinois. En effet, tous les traders particuliers se sont précipités pour acheter des actions chinoises, comme le gouvernement l’a “suggéré” au cours du week-end en disant qu’un marché boursier fort aide à la performance économique.

En effet, c’est le cas. Des études économiques ont montré que la performance du marché boursier est un indicateur avancé de la croissance économique. La hausse des cours boursiers augmente la consommation en raison de l’effet de richesse – les investisseurs perçoivent que leur richesse augmente en même temps que la valeur de leur portefeuille et sont plus disposés à dépenser dans le présent qu’à reporter leurs dépenses. Cela est particulièrement vrai dans le cas des biens durables ou d’autres biens coûteux.

Quelle est la prochaine étape pour les actions chinoises ?

L’impact sur l’actualité a été si important que les recherches sur Google ont augmenté de façon spectaculaire sur des termes comme “comment ouvrir un compte de trading en ligne”. De plus, de nombreuses applications de trading chinoises ont connu des interruptions en raison du nombre accru d’utilisateurs.

D’une certaine manière, c’est une vieille histoire. Ce n’est que récemment que les États-Unis ont vu un comportement similaire de la part de traders particuliers qui se sont jetés sur Robinhood pour ouvrir des comptes de trading afin d’acheter des fractions d’actions de sociétés américaines. Le résultat ? Des performances paraboliques pour des sociétés comme Amazon, Tesla, Microsoft et d’autres, alors que le reste du S&P500 est loin d’être aussi performant.

En extrapolant, on peut s’attendre à des performances similaires de la part du marché boursier chinois. Certaines entreprises resteront longtemps surachetées, d’autres sous-performeront, mais le volume d’argent versé sur le marché boursier devrait contribuer à la performance économique.

Une comparaison rapide des trois principaux marchés boursiers du monde (Chine, UE et États-Unis) révèle quelque chose d’intéressant. Déjà, le marché boursier chinois surpasse les États-Unis et l’UE en 2020. À vrai dire, ils ont eu un coup de pouce, car au moment où le coronavirus a créé un choc en Occident, la Chine avait déjà maîtrisé l’épidémie.

Cependant, le timing ne peut pas être plus intéressant. Les actions européennes peuvent ne pas être intéressantes en raison du vieillissement de la population, des taxes élevées, du manque d’exposition aux technologies, etc. Les actions américaines semblent être influencées par les mouvements du groupe FANG – ajoutez à cela Tesla et Microsoft.

Maintenant que l’État chinois encourage officiellement les traders particuliers à investir en bourse, l’écart entre les trois devrait encore se creuser. Il ne faut pas s’étonner que ce ne soit que la première étape d’un plan détaillé des autorités chinoises pour préserver et créer de la richesse.

Après tout, le coronavirus a mis fin à la mondialisation telle que nous la connaissons, et les superpuissances du monde doivent trouver une autre façon de se développer.