Les corrélations des marchés financiers et leur évolution

L’une des choses les plus délicates dans le domaine du trading et de l’investissement est de comprendre les corrélations entre les actifs financiers. Si l’on ne le fait pas, un portefeuille finit par surpondérer ou sous-pondérer un actif particulier, ce qui entraîne une sous-performance.

Le problème des corrélations est qu’elles changent avec le temps sans raison particulière évidente.

Pendant de nombreuses années, la paire USDJPY a évolué en parallèle avec les marchés boursiers américains. Le “carry trade” était responsable de la corrélation directe entre les deux actifs, car les investisseurs utilisaient le yen pour emprunter des fonds en vue d’opérations sur marge. Ce n’est plus le cas aujourd’hui !

Les corrélations du marché à prendre en compte ces jours-ci

L’une des plus fortes corrélations de marché à prendre en compte est celle entre les paires de dollars australiens (en particulier les dollars australiens et les yens australiens) et le marché boursier américain (S&P500). Lorsque le marché boursier a plongé au début de la crise COVID-19 en mars de cette année, les paires de dollars australiens sont également tombées dans l’abîme. Cependant, la reprise du marché boursier a également entraîné le redressement des paires de dollars australiens.

Aujourd’hui, le marché boursier évolue presque tick by tick avec le AUD – une performance S&P plus élevée entraîne une hausse de l’AUDUSD. Le moteur, pour être sûr, est l’indice, et non la paire de devises. La force de l’AUD influence directement le cross EURAUD. Connue comme une paire qui monte dans un environnement sans risque et descend dans un environnement avec risque, la paire EURAUD baisse lorsque le marché boursier monte, et vice versa.

Ainsi, les flux boursiers influencent les flux AUD, qui, à leur tour, influencent les flux EUR. Cela conduit à un événement intéressant qui s’est produit hier. À un moment donné, les corrélations de change semblaient très étranges, l’euro était en hausse significative alors que l’indice S&P était en baisse – ce qui est inhabituel en l’absence d’une forme quelconque de nouvelles sur l’euro.

Le fait est que toute corrélation de marché fonctionne jusqu’à ce qu’elle ne fonctionne plus. Bien sûr, certaines corrélations existent plus longtemps que d’autres, certaines sont plus fortes à différents moments du cycle économique, etc.

Baser toute une stratégie sur les corrélations du marché n’est pas judicieux. Il n’est pas non plus recommandé de les ignorer complètement. Ce qui fonctionne, c’est de diversifier le compte de trading suffisamment pour résister à toute tempête et d’utiliser les corrélations pour se couvrir contre les mouvements indésirables du marché, pour une situation gagnant-gagnant.