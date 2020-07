Les demandes d’allocations chômage aux États-Unis sont à nouveau en hausse

Pendant la pandémie COVID-19, les demandes initiales de prestations de chômage et les demandes continues aux États-Unis, publiées chaque jeudi pour la semaine précédente, ont remplacé en importance les données mensuelles de l’ADP et du NFP. Ces données offrent un aperçu précoce de la dynamique du marché du travail.

Cette semaine, 1,4 million d’Américains supplémentaires ont déposé des demandes d’allocations de chômage. Le marché s’attendait à ce que le nombre de demandes de chômage n’augmente que de 1,3 million, mais le résultat a été de 1,416. Il s’agit de la première augmentation en seize semaines, ce qui montre que le marché du travail américain traverse une période difficile.

Les demandes continues n’aident pas

La clé pour comprendre les données relatives aux demandes initiales de prestations de chômage est de les comparer avec les demandes continues. La première reflète le nombre de personnes qui quittent le marché du travail et demandent pour la première fois des allocations de chômage, tandis que la seconde fait référence au nombre de personnes qui ne parviennent pas à trouver un nouvel emploi et continuent à dépendre des allocations de chômage.

Si la baisse des demandes continues est supérieure à l’augmentation des demandes initiales, c’est positif : le nombre de personnes qui entrent sur le marché du travail est plus élevé que celui des personnes qui en sortent.

Deux choses méritent d’être mentionnées lors de l’interprétation des revendications initiales et continues en juillet. Premièrement, les données corrigées des variations saisonnières. Elles tendent à faire baisser les demandes initiales au début du mois, mais s’inversent ensuite vers la fin. Il se peut donc que l’augmentation observée cette semaine soit due à la correction des variations saisonnières plutôt qu’à la situation sur le terrain.

Deuxièmement, les demandes continues ont dépassé les attentes cette semaine, car elles ont chuté plus que prévu. Toutefois, la baisse n’a pas été suffisante pour compenser la diminution des demandes initiales. En outre, une mesure plus propre pour les demandes continues ne devrait pas inclure le cycle de déclaration bimensuelle dans certains États américains. Si nous l’éliminons des données publiées hier, le résultat diffère considérablement (233 000 contre 930 000). En d’autres termes, des données sur les sinistres plus mauvaises que prévu cette semaine, ce qui est préoccupant à l’approche des élections américaines à l’automne et après quatre mois de pandémie de COVID-19.

Un aspect à considérer pour aller de l’avant est le type d’emplois perdus jusqu’à présent. Ils appartiennent aux secteurs de première ligne, les plus touchés par la pandémie – les services touristiques, par exemple. Mais à mesure que la pandémie se prolonge, les emplois de cols blancs sont les suivants. Lorsque les grandes entreprises américaines commencent à licencier des cols blancs, ces emplois sont difficiles à remplacer pendant la crise sanitaire.