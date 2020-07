Les divergences baissières causent des problèmes aux bulls de l’or

L’or est l’un des actifs les plus recherchés en période de récession. C’est particulièrement vrai lorsque l’inflation menace de devenir incontrôlable, car l’or est considéré comme une couverture contre l’inflation. De plus, il a tendance à surperformer les actions dans les environnements où l’inflation est supérieure à la tendance.

Jusqu’à présent, l’inflation ne s’est pas accélérée de manière constante dans les pays développés. Naturellement, cela soulève la question de savoir ce que fait le prix de l’or à 1 800 dollars ?

Quelques divergences intéressantes à prendre en compte

Pour commencer, tout trader technique ne pouvait pas manquer la formation en coin ascendant que l’on voit sur les graphiques de l’or. Plus précisément, lorsque le marché continue à former des hauts et des bas plus élevés, c’est le signe d’une tendance haussière. Cependant, si ces sommets ne sont que marginaux, un scénario de coin croissant ne doit pas être exclu. Une rupture sous le bord inférieur du schéma confirme le renversement de tendance.

En outre, d’autres signaux intéressants sont apparus lors de l’interprétation de l’action actuelle des prix sur le marché de l’or avec les marchés corrélés. Si la tendance à la hausse du prix de l’or est évidente, les sommets plus élevés qu’elle atteint ne sont pas confirmés par le yen japonais, l’argent, ni les actions minières. Pour tous ceux qui s’intéressent au marché de l’or, c’est pour le moins troublant.

Lorsque l’on examine le prix de l’or, il est important de se rappeler à quel autre actif/monnaie il se réfère. S’il s’agit du dollar, la composante dollar de l’équation joue un rôle tout aussi important.

Cela dit, le dollar a tendance à se renforcer à l’approche ou au cours des récessions. Il y a de plus en plus de preuves que la récession due à la pandémie de coronavirus ne disparaîtra pas aussi vite que nous le souhaiterions – le dollar se renforce-t-il au fur et à mesure que la récession prend du temps ?

Dans l’ensemble, les signaux émis par le marché de l’or sont pour le moins contradictoires. C’est d’autant plus inquiétant que nous entrons dans la phase de négociation estivale, de nombreux investisseurs se préparant aux vacances d’été. À mesure que la liquidité s’épuise, même les petits mouvements du marché peuvent être amplifiés par le manque d’intervenants.

Un ancien proverbe asiatique dit que « celui qui a l’or fait les règles ». Cependant, le prix des actifs n’évolue pas en ligne droite, mais il se corrige de temps en temps. C’est le travail d’un trader de trouver ces moments et de spéculer sur les mouvements du marché.