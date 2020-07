Les marchés se préparent à une réunion mouvementée du FOMC

Les marchés financiers se préparent à une semaine importante marquée par la réunion du FOMC et la conférence de presse. Le dollar américain baisse dans tous les domaines, et le marché boursier américain semble incapable de conserver le ton haussier observé récemment, ce qui rend difficile la communication des prochaines étapes par la Fed.

En outre, plusieurs communiqués économiques importants méritent d’être suivis car ils ajouteront à la volatilité du marché. Enfin, après les bénéfices de Tesla et d’Amazon la semaine dernière, ce sera au tour d’Apple, de Facebook et de Google de publier leurs chiffres.

Que faut-il rechercher dans la semaine à venir ?

La semaine commence lentement car la session de Londres n’a pas de données économiques pertinentes prévues pour lundi. De plus, la session américaine se concentrera sur le marché boursier car seules les commandes de biens durables sont prévues en début de session.

La confiance des consommateurs aux États-Unis et l’IPC (indice des prix à la consommation) en Australie feront bouger le dollar et le dollar australien mardi. Cependant, ne vous attendez pas à une action décisive sur les prix car les investisseurs ne prendront pas de risque avant l’annonce de la Fed mercredi.

Mercredi sera probablement marqué par l’annonce de la Fed. Le marché n’attend rien de nouveau de la part de la Fed, mais cela ne signifie pas que la volatilité ne sera pas présente. Comme toujours, lorsqu’une conférence de presse suit l’annonce, des surprises peuvent apparaître, notamment dans la partie questions/réponses.

Cette semaine est marquée par la publication des résultats des grandes entreprises technologiques américaines pour le deuxième trimestre 2020. Apple, Google, Amazon, Facebook – elles sont responsables d’une grande partie de la hausse des marchés boursiers américains observée lors de la pandémie COVID-19, et leur cours est surveillé de près par les investisseurs de toutes sortes.

Ces sociétés intéressent non seulement les opérateurs boursiers, mais aussi les cambistes. Par exemple, un échec combiné des attentes de la grande technologie ferait probablement baisser le Nasdaq. Ceci, à son tour, déclenche une baisse de l’AUDUSD car la paire est en corrélation directe avec le marché boursier américain. De plus, une baisse des prix sur le marché boursier entraînerait une hausse de l’EURAUD et une baisse de l’USDJPY.

Les données du PIB allemand, américain et canadien clôturent la semaine de trading, car elles mettent en évidence les publications économiques de jeudi et vendredi. Dans l’ensemble, attendez-vous à une semaine dominée par les fourchettes jusqu’à ce que l’événement de la Fed soit derrière vous, puis l’attention se portera sur les bénéfices américains.