Les monnaies des produits de base en vedette cette semaine

Si la semaine dernière était consacrée aux données sur l’emploi aux États-Unis, les traders se concentreront cette semaine sur les monnaies liées aux matières premières – le dollar australien (AUD) et le dollar canadien (CAD).

La Banque de réserve d’Australie (RBA) annoncera mardi le taux de change au comptant, et les données sur l’emploi au Canada sont attendues pour vendredi – deux éléments particulièrement importants pour les traders de AUD et CAD.

Le dollar australien – une des meilleures performances durant la crise COVID-19

L’annonce de la RBA, mardi, devrait créer une volatilité sur les paires de dollars australiens. Malgré l’assouplissement de la position et les messages dovish envoyés depuis le début de la pandémie de coronavirus par la RBA, le AUD a augmenté à travers le tableau de bord.

Après la baisse initiale attribuée à l’environnement général du risque en mars de cette année, le dollar australien a récupéré toutes les pertes et quelques autres. La paire australienne (AUDUSD) est revenue au niveau de 0,70, après avoir chuté à 0,55. Littéralement, elle a augmenté sur une ligne presque verticale, en même temps que le remarquable retour des actions américaines.

Cependant, il ne s’agit pas seulement de la paire AUDUSD. Toutes les paires d’AUD ont connu un mouvement en faveur de l’AUD. La paire EURAUD, qui est généralement un indicateur des risques encourus, se négocie à près de 1,61 après avoir dépassé 1,95 au début de la crise.

La RBA ne fera probablement rien lors de cette réunion, mais elle n’aime certainement pas la force actuelle du dollar australien et exprimera son audace.

Les données sur l’emploi au Canada feront bouger les paires de CAD

En raison de la fête nationale au Canada la semaine dernière, les données sur l’emploi au Canada ont été reportées à vendredi prochain. Habituellement publiées en même temps que le NFP, le premier vendredi de chaque mois, cette fois-ci les jours fériés américains et canadiens ont modifié le calendrier.

Les données sur l’emploi au Canada créent une volatilité intense sur les paires de CAD, et il est particulièrement intéressant de voir la réaction du marché en raison de la pandémie. La façon dont le Canada et les États-Unis ont réagi à la crise COVID-19 est très différente, avec des résultats différents en termes de taux d’infection qui, en fin de compte, affectent la valeur d’une devise à court et moyen terme. En outre, avant les données sur l’emploi de vendredi, la Banque du Canada publiera son enquête sur les perspectives des entreprises – une publication trimestrielle et un indicateur avancé de la santé économique.

Au total, attendez-vous à une semaine de trading axée sur les devises des matières premières. Toutefois, il est intéressant de voir comment les acteurs du marché choisissent de trader le dollar, après le rapport controversé du NFP vendredi dernier.