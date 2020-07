Les prochaines élections américaines et les marchés financiers – Scénarios

L’élection présidentielle américaine de novembre s’avère être l’un des événements les plus importants pour les marchés financiers, susceptible d’entraîner une certaine volatilité avant, ainsi qu’après la fin du vote. Une fois de plus, républicains et démocrates s’affrontent dans la course, les deux partis promettant un meilleur avenir aux Américains.

Cependant, cette fois, il ne s’agit pas d’une élection ordinaire. Le COVID-19 fait des ravages aux États-Unis, car le nombre de nouveaux cas et de décès continue d’augmenter. L’économie est touchée, et l’accent est mis sur la manière de gérer la pandémie tout en protégeant les emplois et en créant de la croissance économique.

Scénarios pour un marché post-électoral

Personne ne sait comment le marché va réagir dans le cas d’un nouveau mandat Trump. Ni dans le cas d’une victoire de Biden.

Pourtant, certains thèmes sont susceptibles de prédominer, quel que soit le parti qui remportera la Maison Blanche. L’expansion fiscale, par exemple, se poursuivra au même rythme, voire à un rythme plus soutenu. L’élection influencera l’économie, les principaux secteurs boursiers et les macro-marchés, et le vainqueur devra déterminer quel type de relance budgétaire sera utilisé l’année prochaine. L’agenda de Biden est considéré comme plus progressiste, avec un accent sur le changement climatique et les soins de santé, tandis que Trump tentera de gagner sa guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Les marchés des actions se sont fortement redressés après la victoire de Trump il y a quatre ans. La réduction promise de l’impôt sur les sociétés était une forte incitation pour les entreprises américaines à ramener en Amérique les bénéfices détenus à l’étranger. Biden, en revanche, est favorable à une inversion de la réduction d’impôt. Cela va-t-il créer la réaction inverse du marché ? Peu probable, car l’agenda se concentre sur la reconstruction de la politique étrangère américaine et de sa place dans le monde en tant que nation leader.

Depuis l’élection de Trump, les marchés ont dû faire face à des changements dans tous les domaines : changement climatique, OTAN, accords commerciaux, accords nucléaires, accord avec l’Iran, etc. Soudain, tout ce qui a été construit dans le passé au prix d’années, voire de décennies de travail, n’était plus assez bon.

L’investissement macroéconomique exige de prendre en compte les changements dans les événements mondiaux et d’avoir un horizon d’investissement s’étendant sur de nombreuses années. Lorsque de tels changements se produisent, il est difficile de voir les fruits d’une décision d’investissement au cours des premières années. L’élection a donc le pouvoir d’apporter aux investisseurs une clarté qui a pris un risque il y a quatre ans.

Une chose est sûre en ce qui concerne les données relatives aux élections : la volatilité des marchés financiers atteindra des niveaux extrêmes.