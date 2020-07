Les stocks américains de pétrole brut augmentent de manière inattendue

Les stocks américains de pétrole brut sont un chiffre très surveillé car il suggère une reprise ou un ralentissement de l’activité économique américaine. De plus, comme le Canada est un grand exportateur de produits pétroliers vers les États-Unis, il crée une volatilité sur les paires de dollars et de dollars canadiens lorsqu’il manque les prévisions.

Hier, il a manqué les prévisions. Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté de 5,7 millions de barils, alors que l’on s’attendait à une baisse de 3,2 millions de barils. En d’autres termes, les données ont manqué de 8,9 millions de barils – un chiffre important compte tenu du niveau des stocks est publié chaque semaine.

L’importance des stocks américains de pétrole brut

La baisse des niveaux des stocks de pétrole suggère une augmentation de la demande de produits pétroliers dans l’économie américaine. Comme l’économie américaine est la plus importante du monde, son expansion ou sa contraction envoie des signaux importants sur une reprise ou un ralentissement mondial. Par conséquent, les investisseurs calibrent leurs attentes en conséquence.

Pour les traders de devises, les stocks américains de pétrole brut constituent un communiqué économique important car ils ont un impact sur le dollar canadien. La réaction normale est que lorsque les stocks de pétrole aux États-Unis augmentent, il est moins nécessaire d’importer du Canada, de sorte que le dollar canadien a tendance à s’affaiblir, plus les stocks de pétrole sont élevés.

Au contraire, lorsque les stocks de pétrole baissent plus que prévu, les investisseurs font une offre pour le dollar canadien car le Canada exportera plus de produits pétroliers aux États-Unis. Là encore, c’est la réaction normale du marché, mais lorsque l’on trade sur les marchés financiers, la réaction aux nouvelles économiques n’est pas toujours logique. Si c’était le cas, le trading serait si facile que n’importe qui le ferait et connaîtrait un énorme succès.

Cependant, nous ne vivons pas en temps normal. La COVID-19 a changé le marché du pétrole comme elle l’a fait pour tous les autres marchés. De plus, les conditions de trading de l’été ont également un impact sur les prix.

Non seulement le dollar canadien n’a pas baissé lors de la publication, mais il a aussi légèrement augmenté. Il se pourrait que les investisseurs prennent certains paris sur le marché avant la publication des données sur l’emploi au Canada prévue pour demain. Ou peut-être est-ce simplement que l’accent est mis sur ce qui se passe au niveau macro plutôt qu’au niveau régional.

Pour résumer, les stocks de pétrole brut publiés hier aux États-Unis et la réaction du CAD rendent encore plus intéressante l’observation des données sur l’emploi au Canada de demain. Si le CAD baisse en conséquence, on pourra dire que le pouvoir prédictif des stocks de pétrole brut américains pour le CAD reste intact.