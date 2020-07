Les ventes aux particuliers aux États-Unis plus fortes que prévu

La reprise des ventes aux particuliers aux États-Unis continue de surprendre. En juin, les chiffres sont arrivés à la deuxième plus grande augmentation mensuelle jamais enregistrée. Le marché s’attendait à une hausse de 5 %, mais le résultat de 7,5 % a pris tout le monde par surprise.

De plus, même le chiffre de base, qui exclut les ventes d’automobiles parce qu’elles ont tendance à être volatiles, a augmenté de 7,3 % alors que les prévisions étaient de 5 %. En d’autres termes, un signal fort envoyé par le consommateur américain, un signe positif pour une économie ravagée par la pandémie de coronavirus.

L’impact économique des données sur les ventes aux particuliers renforcées

Le consommateur particulier est le moteur économique de toute économie. Si le consommateur ne dépense pas, l’économie finit par s’étouffer, car la croissance stagne et la récession remplace l’expansion. Des emplois sont finalement perdus et le gouvernement devra trouver des fonds supplémentaires pour couvrir les coûts élevés des allocations de chômage.

Par conséquent, un consommateur en bonne santé indique une économie fonctionnelle, c’est-à-dire une économie qui se développe ou, dans ce cas, qui se remet d’une des pires crises économiques jamais connues. Cependant, certaines questions demeurent quant au retour en force des données sur les ventes aux particuliers.

Par exemple, les données seraient-elles aussi fortes s’il n’y avait pas d’aide d’État reçue par le consommateur américain ? Probablement pas.

Pour mettre les choses en perspective, non seulement les données de juin ont été bien meilleures que prévu, mais les données du mois précédent ont également été révisées à la hausse. Les ventes aux particuliers du mois de mai ont été révisées à 18,2 % contre 17,7 %, un autre signe de la poursuite de données positives.

Dans le même temps, le chômage est élevé, et plus d’entreprises demandent la protection du chapitre 11 que pendant la crise Lehman. Par conséquent, la conclusion logique est que la force des données vient de la volonté du consommateur de dépenser l’argent reçu comme aide pour combattre la pandémie de coronavirus.

Ce qui, en tout cas, est une bonne nouvelle. Les dépenses budgétaires des autorités ont un but : l’argent doit être investi dans l’économie, et non dans l’épargne. Si le taux d’épargne des citoyens augmente au-delà de certains niveaux, l’aide fournie n’a pas les effets escomptés.

En d’autres termes, les données sur les ventes aux particuliers confirment que les actions du gouvernement ont fonctionné, et il ne faut pas exclure des programmes similaires à l’avenir. L’inflation est une préoccupation majeure. Comme la Fed imprime de l’argent et agit en tant que banquier de l’État, trop d’argent chassant moins de marchandises entraînerait une hausse des prix.

Mais en attendant que l’inflation reprenne, le gouvernement américain pourrait bien trouver le remède à un ralentissement de l’économie.