Les ventes aux particuliers en Australie se sont améliorées en juin

Le chiffre d’affaires préliminaire du commerce de détail en juin a augmenté de 2,4 % en Australie, ce qui constitue le premier examen des données essentielles sur les dépenses de consommation dans l’économie. Bien que cela ne semble pas beaucoup, l’Australian Bureau of Statistics (ABS) montre que le chiffre d’affaires a augmenté de 8,2 % par rapport à juin 2019 – ce qui a suscité l’intérêt des investisseurs, car le choc économique créé par la pandémie COVID-19 n’a affecté l’économie que depuis ce mois de mars.

Le dollar australien (AUD) est l’un des plus performants sur le marché des changes. Il est littéralement plus élevé sur l’ensemble du marché ces dernières semaines de trading, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans la capacité de la RBA à mettre en place la bonne politique monétaire mais aussi dans la force de l’économie australienne et sa capacité à se redresser.

La reprise rapide de la Chine a aidé

L’un des facteurs qui a énormément aidé l’économie australienne a été la reprise précoce de l’économie chinoise. Lorsque les fermetures ont commencé dans le monde occidental et en Australie, l’économie chinoise s’est rouverte et l’activité a repris lentement mais sûrement.

Comme une grande partie des exportations australiennes est destinée à la Chine, l’économie australienne a été l’une des premières à bénéficier de la proximité de l’économie chinoise. Ainsi, les fonds ont continué à affluer vers l’économie australienne, l’aidant à atténuer le choc du coronavirus.

Détails des données de juin 2020 sur les ventes aux particuliers

Les hausses de juin 2020 ont été menées par les services de restauration à emporter, les restaurants et la vente au détail d’accessoires personnels. Le commerce de détail alimentaire a également progressé, mais seulement de 0,9 % par rapport au mois précédent. De l’autre côté du spectre, les articles ménagers ont diminué, mais même avec cette baisse, les données sont toujours meilleures que celles de la période similaire de 2019.

Une fois de plus, le dollar australien a bénéficié de ces données positives. Dans une semaine sans publication de données économiques importantes dans d’autres parties du monde, les paires de dollars australiens se sont principalement appuyées sur le compte-rendu de la RBA publié en début de semaine et sur l’évolution du marché boursier aux États-Unis.

Depuis la pandémie de coronavirus, les paires de dollars australiens se sont négociées en forte corrélation avec le marché boursier américain. L’AUDUSD et l’AUDJPY ont évolué en tandem avec le marché boursier, tandis que l’EURAUD a connu une corrélation inverse.

Dans un avenir proche, ces corrélations vont changer. Lorsque les données économiques, et non l’évolution du virus, compteront à nouveau pour les investisseurs, c’est le moment où le AUD se découplera du marché boursier américain.

D’ici là, comme toutes les banques centrales ont abaissé les taux d’intérêt à un niveau proche de zéro, les investisseurs sont peu ou pas incités à chercher d’autres raisons pour investir dans leur quête de rendements plus élevés.