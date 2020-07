Les yeux portés sur l’euro dans une semaine sans données économiques importantes

La semaine dernière, tout tournait autour de l’euro, puisque la Banque centrale européenne (BCE) a publié jeudi sa déclaration de politique monétaire.

Il s’est avéré que ce n’était pas l’événement principal de la semaine, car les opérateurs se sont concentrés sur le sommet européen de grande importance qui a débuté vendredi.

A en juger par le résultat (pas d’accord, les membres de l’Union européenne étant divisés sur la taille des subventions par rapport aux prêts dans les fonds de relance), l’attention du marché ne changera pas au cours de la semaine à venir. Avec peu ou pas de données économiques importantes à venir, les opérateurs vont, une fois de plus, tourner leur attention vers l’euro et les signaux contradictoires émanant de l’Union européenne.

Données économiques à surveiller pour la semaine à venir

La journée de lundi sera probablement dominée par les gros titres concernant le sommet européen qui s’est terminé hier. Au cours du week-end, de nombreuses rumeurs et photos sont sorties de Bruxelles, montrant les discussions, négociations, disputes, frustrations, etc. en cours entre les membres de l’UE. Ce n’est pas le signal que les bulls de l’Euro veulent voir à l’horizon moyen et long terme, surtout si l’on considère les dimensions de la crise sanitaire actuelle.

Aujourd’hui, aucune donnée économique pertinente n’a été apportée lors des sessions de Londres ou d’Amérique du Nord. Ce n’est que mardi, lors de la session asiatique, que le premier événement important sera diffusé : le gouverneur de la Banque de réserve d’Australie (RBA) prononcera un discours sur le marché du travail australien à l’occasion de COVID-19. Les paires de dollars australiens seront certainement en mouvement.

Les ventes aux particuliers au Canada mardi et les stocks de pétrole brut mercredi auront un impact sur la volatilité des paires de CAD. Enfin, la semaine se termine avec les demandes de chômage jeudi et l’indice PMI de la zone euro vendredi.

Comme mentionné précédemment, la semaine est pauvre en données économiques importantes. Les conditions de trading de l’été devraient s’installer après le sommet de l’UE, car tout le monde s’attend à des vacances courtes après un deuxième trimestre tendu.

La bourse, une fois de plus, sera à surveiller en l’absence de données économiques importantes. Depuis l’épidémie de COVID-19, il a été responsable de la plupart des mouvements de change, les principales paires comme l’EURUSD ou l’AUDUSD évoluant en forte corrélation directe avec les principaux indices américains.

À l’avenir, le danger est que la faible liquidité due au trading estival puisse créer des mouvements importants sur le marché boursier. Compte tenu des corrélations mentionnées dans le paragraphe précédent, toute turbulence sur les marchés boursiers américains se répercutera également sur d’autres marchés. C’est pourquoi il vaut mieux que les cambistes surveillent les indices américains cette semaine plutôt que les données économiques classiques qui influencent habituellement le niveau des prix.