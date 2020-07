L’impact économique du coronavirus

COVID-19 a changé le paysage économique à l’échelle mondiale. Du jour au lendemain, les pays du monde entier ont vu leur production économique réduite à un niveau jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, les arrivées de touristes ont chuté à un niveau proche de zéro et le chômage a atteint des niveaux insoutenables.

Tout cela, en raison d’une crise sanitaire, que personne n’avait vu venir aussi vite et avec un impact aussi fort.

Trois mois après le début de la pandémie, des normes de distanciation sociale sont en place, le port du masque devenant obligatoire dans de nombreux pays et des sociétés qui tentent de revenir à la nouvelle normalité. Voici un aperçu de ce qui s’est passé, de ce que les entreprises et les banques centrales ont fait et de ce à quoi il faut s’attendre à mesure que la pandémie persiste.

Pandémie de COVID-19 et marchés financiers

La pandémie de coronavirus est responsable du recul majeur de l’indice des prix S&P500 depuis au moins la grande crise financière de 2008. Un rapide coup d’œil sur les événements responsables des corrections de l’indice révèle le fort impact qu’il a eu sur le marché des actions, puisque pays après pays sont entrés en mode confinement au cours du dernier mois du premier trimestre 2020.

Il s’est avéré que la chute de plus de 35 % des marchés boursiers a été la plus rapide de l’histoire, passant d’un marché haussier à un marché baissier. À un moment donné, alors que le carnage déclenchait des ruptures de circuits, certaines voix ont appelé à la fermeture du marché boursier. Ce n’est pas nouveau – cela s’est produit dans le passé, cela pourrait se produire à l’avenir.

Ce n’est pas le cas : le marché est resté ouvert et il est remonté à partir des plus bas. Certains indices (par exemple, le Nasdaq) ont même atteint un nouveau sommet historique dans la foulée.

Les banques centrales étaient ou sont toujours responsables d’une grande partie de la reprise qui a suivi. Elles sont rapidement intervenues et, dans un effort commun, ont fait face aux contraintes de liquidité sur un marché qui réclamait à grands cris plus d’USD (la monnaie de réserve mondiale).

En rouge, le graphique ci-dessus indique le montant total des actifs achetés par les banques centrales dans le monde entier en réponse à la pandémie de coronavirus. Dans certains cas, comme celui de la Banque du Canada, la réponse dépasse ses programmes d’achat d’actifs précédents. L’effort conjoint a permis d’assouplir encore les conditions financières, ce qui a permis aux économies de gagner du temps face à l’évolution de la pandémie.

Mais le combat n’est pas terminé. Les grandes banques américaines ont constitué des provisions plus importantes pour les créances douteuses pour la période à venir, les retards de paiement des prêts hypothécaires sont en augmentation, ainsi que les faillites.

Trois mois après le début de la pandémie, nous continuons de constater les effets de la crise jusqu’à présent. De nombreuses entreprises et ménages ont été maintenus en activité avec l’aide des autorités, mais l’aide financière devrait se tarir avant la fin de la pandémie.

Si c’est le cas, attendez-vous à ce que les décideurs politiques en fassent davantage. Les déficits importants et la manière de les financer sont un problème pour l’avenir – pour l’instant, il s’agit de rendre l’impact économique de la crise sanitaire aussi minime que possible.