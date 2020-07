L’or, plus performant en période de récession mondiale

La récession due au coronavirus est inhabituelle en ce sens qu’elle touche simultanément plusieurs économies. Jamais dans l’histoire du monde moderne nous n’avons vu des économies se trouvant du même côté du cycle économique en même temps.

Parfois, alors que certaines régions du monde étaient en récession, d’autres connaissaient des conditions économiques croissantes. Pas cette fois-ci, car la pandémie touche toutes les économies.

L’or, l’investissement Evergreen

Le prix de l’or a été surveillé de près pendant la pandémie, surtout depuis que les gouvernements et les banques centrales ont augmenté la masse monétaire de manière inédite. L’or a toujours été considéré comme une protection contre l’inflation, ou c’est exactement ce qui conduit à l’inflation : trop d’argent pour moins de biens.

Actuellement, le prix de l’or se négocie bien au-dessus du niveau de 1800 $. Il menace de franchir un nouveau sommet au-dessus de 2 000 $, alors que le dollar n’est pas aussi faible que beaucoup le croient. Ce qui est curieux, c’est que l’or a atteint un niveau plus élevé près d’un an avant la pandémie de coronavirus et qu’il a été moins performant pendant la croissance économique.

Le graphique ci-dessus, fourni par Pictet Wealth Management, montre la récession économique actuelle et la dernière récession – la récession mondiale due au coronavirus et la grande crise financière de 2008-2009. Entre les deux, le prix de l’or s’est tout simplement consolidé. En fait, il a eu une réaction inversement proportionnelle à la croissance économique mondiale.

Maintenant que l’économie mondiale est touchée par la pandémie de coronavirus, l’or est à nouveau favorisé par les investisseurs. Cela est d’autant plus vrai que toutes les banques centrales ont littéralement communiqué leur engagement à maintenir des taux bas pendant une période prolongée, de sorte que les alternatives pour obtenir un rendement plus élevé sont limitées.

Pour l’avenir, la seule question est de savoir dans quelle mesure la récession mondiale actuelle s’écartera de la tendance. Plus vite la croissance économique reviendra à la ligne de tendance principale, plus vite le prix de l’or atteindra un sommet. D’autre part, plus la récession économique affecte la croissance, plus le prix de l’or augmente.

Parfois, les investisseurs se demandent pourquoi le prix de l’or n’augmente pas. Du point de vue de la croissance économique, c’est un signe positif. Cela signifie que les investisseurs ont d’autres alternatives pour gagner le taux sans risque et être compensés par un rendement plus élevé pour leur risque d’investissement. Lorsque l’or est à la hausse, c’est le signe de difficultés, car son prix n’est pas seulement affecté par les déséquilibres de l’offre et de la demande, mais aussi par la façon dont les investisseurs considèrent l’économie mondiale.

Actuellement, les perspectives sont sombres, ce qui explique la hausse du prix de l’or.