L’or se négocie à plus de 1 800 dollars en période de profonde récession

Le nouveau coronavirus a affecté les économies mondiales à une échelle sans précédent. Les marchés développés, en développement, émergents et frontaliers font à peine face aux défis posés par l’épidémie.

Plus nous restons sans solution claire au problème de santé, plus la récession économique est profonde. En termes économiques, le premier signe d’un déclin de la croissance économique est appelé contraction. Une économie qui continue à se contracter sans rebondissement significatif entre en récession. Une récession aiguë sans reprise régulière conduit à la dépression.

Quatre mois après le début de la crise sanitaire COVID-19, il y a plus de pays en récession cette année simultanément que pendant les guerres mondiales ou la grande dépression. L’économie mondiale a toujours eu certaines parties de l’économie à un stade différent du cycle économique – pas cette fois-ci.

Plus la récession est longue, plus l’offre d’or est forte

Hier, le prix de l’or a franchi la barre des 1800 dollars. Déjà, des voix prédisent 2500 et même 3000 dollars dans un avenir proche. Ces valeurs sont-elles hors contexte ? Certainement pas.

L’or a longtemps été considéré comme la seule forme de monnaie qui préserve la richesse tout au long des millénaires. Même après les années 1970, lorsque les États-Unis ont abandonné la convertibilité du dollar en or, le métal jaune a conservé son aura.

Une comparaison rapide entre les principales devises fiat et le prix de l’or depuis 1900 révèle pourquoi les investisseurs continuent d’ajouter de l’or à leur portefeuille au fil du temps. La demande d’or n’a pas affecté son pouvoir d’achat – on ne peut pas imprimer l’or comme les banques centrales peuvent imprimer les monnaies fiduciaires.

Ce qui est intéressant, c’est que les principaux bénéficiaires de la hausse du prix de l’or sont – vous l’aurez deviné – les banques centrales. Au cours des deux dernières décennies, les avoirs en or des banques centrales mondiales ont augmenté de manière significative. Pourquoi acheter de l’or si l’or n’est pas de la monnaie et s’il ne joue aucun rôle dans le système financier actuel ?

La réponse vient de l’ancienne loi de l’offre et de la demande. Si quelque chose a de la valeur, les investisseurs (y compris les banques centrales) feront une offre. Tant que la valeur perçue existe, il y aura toujours un soumissionnaire à des prix plus bas.

De nos jours, les banques centrales acquièrent toutes sortes d’actifs de pacotille (par exemple, des prêts non performants, des obligations sans valeurs de sociétés douteuses, etc. ), dans le but de fournir des liquidités (en monnaies fiduciaires) aux économies. En conséquence, leurs bilans ont augmenté de manière exponentielle.

Nous ne devrions pas du tout être surpris de voir les banques centrales détenir de l’or d’une valeur bien supérieure à son prix d’achat – nous devrions tous nous réjouir, car plus le prix de l’or est élevé, plus les banques centrales ont de munitions pour atténuer le choc économique du coronavirus.