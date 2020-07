Or et argent – Y a-t-il de la place pour d’autres avancées ?

Le prix de l’or et de l’argent a explosé pendant la pandémie de coronavirus – comme ils étaient censés le faire si les métaux précieux apportent la sécurité à un portefeuille. Il semble que ce soit le cas, car les investisseurs s’entassent du côté des achats, le prix de l’or atteignant presque un nouveau record.

Tout le monde parle ces jours-ci de la façon dont l’or va franchir le seuil des 2 000 dollars et de la façon dont il va monter. L’argent a également connu un beau parcours depuis le bas, mais le chemin est encore long jusqu’aux sommets. La raison d’être du trading et de l’investissement dans l’argent est souvent dérivée du prix de l’or, comme l’indique la chronologie du ratio or/argent.

2000 $ pour l’or – un nombre magique

Le prix de l’or est à un niveau record, se négociant timidement en dessous des 2 000 $. En temps de crise, l’or protège les investissements car l’une de ses qualités est d’offrir une couverture contre l’inflation.

Cependant, l’inflation n’est pas encore apparue dans la crise COVID-19. Alors pourquoi le prix de l’or s’est-il envolé ?

Une explication vient de l’USD – la monnaie de réserve mondiale. Le prix de l’or, lorsqu’il est exprimé en termes de monnaie de réserve mondiale, dépend de la force du dollar. Les investisseurs négocient souvent en prévision d’événements futurs, consacrant une petite partie de leur portefeuille aux métaux précieux tels que l’or ou l’argent.

La baisse constante de l’USD dans le tableau de bord des changes a récemment soulevé la question de savoir quels autres investissements existent ? Si l’USD, généralement considéré comme une valeur refuge en période de crise, est en déclin, est-il utile d’investir dans une autre devise fiduciaire ? Ou est-il plus judicieux d’acheter des métaux précieux pour protéger le portefeuille de la chute du dollar ?

Ce qui est curieux avec le prix de l’or, c’est qu’il a atteint un niveau plus élevé bien avant la pandémie de coronavirus. Plus précisément, en juin 2019, il a effectué un renversement de tendance, il a atteint un niveau plus élevé et ne s’est pas retourné depuis.

Les investisseurs dans l’or gardent religieusement une partie de leur portefeuille investie dans l’or. Lorsque le prix de l’or se corrige, les bulls à long terme ajoutent lentement à leurs actifs en or, se préparant ainsi à des temps incertains. Comme l’histoire nous l’a montré, il se passe toujours quelque chose dans le monde qui a un sens du point de vue de l’investissement dans l’or – la loi sur l’étalon-or, les accords de Bretton Woods, etc.

Et maintenant, la pandémie de coronavirus fait grimper le prix de l’or à des niveaux sans précédent.