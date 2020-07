Où va l’EURUSD ?

On peut dire que l’un des trades marquant de cette année (outre l’achat d’or et d’argent) était la nostalgie de l’EURUSD. La principale paire de devises est passée hier de moins de 1,07 à 1,1780, un chiffre stupéfiant – plus de mille pips en trois mois.

L’EURUSD a affiché sept sommets quotidiens consécutifs plus élevés hier. À en juger par la façon dont l’inflation mène le taux de change EURUSD, la paire semble prête à franchir le seuil de 1,20 – un niveau considéré comme impossible à atteindre au début de la crise sanitaire. Après tout, le dollar est la monnaie refuge et non l’euro.

Alors, que s’est-il passé ? Et où l’euro va-t-il s’arrêter ?

Qu’est-ce qui pousse le taux de change EURUSD à la hausse ?

Il s’agit tout d’abord du cadre européen de la politique fiscale commune. Le fonds européen de la prochaine génération et le projet d’émettre une dette commune et d’en redistribuer le produit entre les membres de l’UE sous forme de dons et de prêts semblent être le début d’un programme budgétaire commun de l’UE. Les marchés financiers ont adoré, et l’euro a fait un bond en avant.

De l’autre côté de l’Atlantique, le message de la Réserve fédérale (Fed) a été clair : aucune hausse des taux d’intérêt n’est en vue dans un avenir proche. Le bilan de la Fed, après avoir diminué pendant quelques années sous la surveillance de Janet Yellen, a recommencé à croître agressivement lorsque la crise du coronavirus a débuté.

Ce qui est plus effrayant, c’est que pour combler le vide politique, si aucun autre outil n’est utilisé, les avoirs du bilan devraient devenir paraboliques. Par conséquent, un dollar plus faible est une autre réponse à un taux de change EURUSD plus élevé.

En outre, la position nette en dollars, en particulier des gestionnaires d’actifs, est très baissière. Tout le monde dans le milieu financier semble vendre l’USD – les traders non commerciaux, les gestionnaires d’actifs, les fonds à effet de levier.

Cependant, pourquoi les fonds provenant du dollar se déverseraient-ils dans l’euro et non dans une autre monnaie ? Dans une certaine mesure, les dollars australien et néo-zélandais ont également gagné du terrain par rapport au dollar américain, mais la hausse n’a pas été aussi régulière que dans le cas de l’euro.

Une explication possible est que l’Europe est considérée comme mieux à même de gérer le coronavirus que les États-Unis. C’est pourquoi les investisseurs font confiance à l’euro pour mieux protéger leurs investissements que le dollar américain.

Une autre explication est que les marchés d’actions européens accusent un retard important par rapport au marché boursier américain. Pour s’exposer en Europe, il faut posséder la monnaie locale avant d’investir sur le marché boursier européen.

Tous ces facteurs, et d’autres encore, ont contribué à la hausse constante du taux de change EURUSD. La Fed est considérée comme la clé de l’évolution future de l’EURUSD.