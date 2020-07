Pas de contrôle des courbes de rendement de la part de la Fed – pour l’instant

Hier, à la fin de la session nord-américaine, la publication du procès-verbal de la réunion du FOMC n’a créé que peu ou pas de volatilité sur les marchés. Cependant, le manque d’intérêt du marché résulte très probablement de l’ambiance de fête qui règne dans l’air, alors que les Américains se préparent à célébrer le 4 juillet.

De plus, le Canada était lui aussi en vacances, de nombreuses banques et entreprises ayant pris de longues vacances. Par conséquent, Londres étant fermée au moment de la publication du procès-verbal, celui-ci est passé inaperçu.

La Fed continue de privilégier l’orientation vers l’avenir

Malgré le manque d’intérêt pour le compte-rendu de la Fed, ils ont révélé que la Fed ne penche pas encore vers un contrôle de la courbe des taux, comme le croyaient de nombreux acteurs du marché. La thèse d’un tel mouvement appelle la Fed à suivre les traces de la Banque du Japon et à intervenir sur le court et le long terme de la courbe des taux afin de créer des conditions d’accommodement permanentes.

Avec le taux des fonds fédéraux déjà à la limite inférieure et l’assouplissement quantitatif en cours, cela semblait être la prochaine étape pour la plus importante banque centrale du monde. Cela est d’autant plus vrai que la Fed a exclu la possibilité de taux d’intérêt négatifs aux États-Unis.

La partie la plus importante du procès-verbal d’hier, bien qu’elle ne soit pas nouvelle, est peut-être le fait que la Fed a l’intention de maintenir les conditions financières actuelles accommodantes pour de nombreuses années à venir. C’est important pour au moins deux raisons.

Premièrement, au début de la récession créée par la crise du coronavirus, beaucoup espéraient que l’économie connaîtrait une reprise en forme de V – un fort rebondissement qui permettrait aux économies de continuer là où elles sont parties. Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire de maintenir une politique monétaire accommodante, mais la politique monétaire devrait rapidement revenir à un niveau proche de celui d’avant la pandémie.

Deuxièmement, si les prévisions de la Fed de juin dernier indiquent qu’elle est prête à maintenir une politique accommodante dans plusieurs années, elles nous indiquent que la récession ne va pas disparaître aussi facilement. Plus important encore, si cela se produit aux États-Unis, la plus grande économie du monde, il est probable que cela se produise partout. En d’autres termes, nous vivons dans une récession mondiale, et la route pour en sortir est cahoteuse et plus longue qu’on ne le pensait au départ.

En résumé, la Fed est prête à faire plus si le besoin s’en fait sentir et n’est pas prête à contrôler la courbe des taux d’intérêt.