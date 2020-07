Positions très court terme sur l’USD à partir de comptes non commerciaux

La Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) publie les descriptions des rapports d’engagement des traders (COT) révélant le positionnement des investisseurs dans divers actifs financiers. Basés sur les données de position fournies par les entreprises déclarantes, les rapports sont surveillés de près, en particulier pour ceux qui s’intéressent au marché des devises.

Comme le volume des opérations de change d’un courtier ne reflète pas le volume total du marché des changes, il est difficile d’interpréter le positionnement sur le marché des devises. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’analyse des écarts de volume (VSA), une théorie de trading puissante sur le marché boursier, ne fonctionne pas tout à fait sur le marché des devises.

Un récent rapport de la CFTC faisant référence à l’indice du dollar (DXY) reflète la plus grande position non commerciale de l’indice du dollar au cours des sept dernières années. Comment l’interpréter ?

Interprétation des rapports non commerciaux de la CFTC

Tout d’abord, nous devons définir ce qu’est le DXY. En tant qu’indice, il reflète l’évolution du dollar par rapport à un panier de devises, chacune ayant un poids différent : EUR (57,6%), JPY (13,6%), Livre Sterling (11,9%), Dollar Canadien (9,1%), Couronne Suédoise (4,2%) et Franc Suisse (3,6%). La valeur du DXY est la moyenne géométrique pondérée de la valeur du dollar par rapport à ces devises.

Deuxièmement, nous devons comprendre comment la CFTC classifie les opérateurs non commerciaux. Selon ses règles, un opérateur non commercial est un opérateur qui ne prend pas livraison du contrat à terme et qui n’a pas d’autre intérêt que de spéculer sur les mouvements du marché. Cette catégorie comprend non seulement les investisseurs individuels, mais aussi les grandes institutions financières et les fonds spéculatifs.

Pour en revenir au récent rapport montrant un positionnement extrême sur la face courte du DXY pour les opérateurs non commerciaux, le signal est baissier. Il ne s’agit pas seulement des petits traders qui sont généralement du mauvais côté du marché, mais aussi des traders et des investisseurs professionnels qui ont accès à plus de ressources et à de meilleures recherches pour étayer leur point de vue.

Alors, le DXY est-il condamné ? Peut-être, mais l’astuce consiste à examiner sa composition et à déterminer ce qui peut provoquer un tel déclin du DXY ? La réponse la plus simple est que l’EURUSD continue à augmenter. Comme l’euro représente plus de la moitié du poids du DXY, une forte tendance haussière y expliquerait le positionnement non commercial.

Mais il se pourrait que ce ne soit pas l’EURUSD, mais plutôt l’USDJPY qui baisse davantage. Ou que la GBPUSD augmente de manière agressive.

Dans l’ensemble, le signal peut être baissier sur l’USD, mais il faut encore faire preuve de beaucoup de diligence pour trouver le bon cheval et parier sur lui.