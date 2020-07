Que tirer de la réunion de la BCE de juillet 2020

Le principal événement de la semaine pour les marchés financiers a été la réunion de la BCE hier. Bien que personne ne s’attende à un changement des conditions de la politique monétaire, il y a toujours la possibilité de fortes fluctuations du marché lorsque l’une des banques centrales les plus actives du monde exprime son point de vue.

La décision sur les taux d’intérêt et la conférence de presse qui a suivi n’ont rien apporté de nouveau. En conséquence, les paires d’euros n’ont pas été affectées, l’EURUSD, la plus représentative de toutes, évoluant dans une fourchette inférieure à trente pips pendant l’événement.

Cependant, certaines choses méritent d’être mentionnées à propos de cette réunion de la BCE de juillet 2020.

Commentaires dovish de Lagarde

L’euro a été extrêmement haussier lors de la réunion de la BCE. Contrairement à d’autres fois, où il s’est échangé dans des fourchettes étroites dans les jours précédant la réunion, cette semaine, il a commencé sur une note optimiste depuis lundi matin.

EURGBP, EURAUD, EURJPY, et EURUSD – ils ont tous augmenté en début de semaine et ont ensuite consolidé leurs niveaux lors de la décision de la BCE et de la conférence de presse.

Nous pouvons donc dire que l’euro a évolué pendant la semaine de la BCE, mais il l’a fait bien plus tôt. Il s’est avéré que le message de la BCE était déjà pris en compte – un message de Lagarde. Les commentaires dovish concernaient le Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP), la BCE rappelant au marché son double objectif et sa flexibilité.

Le ton est curieux, car l’euro s’est apprécié en mai sur exactement le contraire. Lorsque la BCE a annoncé son nouveau programme, une mesure destinée à assouplir les conditions financières, l’euro a bondi, car les investisseurs ont salué cette décision. Aujourd’hui, la réaction aurait dû être inverse, mais le marché n’a pas bougé. Comment cela se fait-il ?

La réponse à la fois au ton de l’offre d’achat de l’euro et à l’absence de réaction au message de la BCE vient du Conseil de l’UE qui s’est tenu ce week-end. En fait, il commence aujourd’hui et les discussions se prolongent pendant le week-end, avec une décision sur le fonds de relance qui sera annoncée lorsque les marchés seront fermés.

Alors que le marché s’attend à un résultat positif, qui s’explique par la hausse de l’euro, certains États du Nord, les Pays-Bas en particulier, s’opposent à la forme actuelle du plan. Plus précisément, les États ne sont pas d’accord sur la forme des fonds – subventions ou prêts. Il y a une grande différence entre les deux, et ce week-end, nous en connaîtrons le résultat.

D’ici là, il est peu probable que les paires d’euros changent beaucoup.