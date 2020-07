Qu’est-ce qui a fait bouger le dollar canadien hier ?

La journée d’hier a été consacrée au dollar canadien (CAD) alors que les traders se sont préparés à trois données économiques importantes qui affectent généralement le CAD : la déclaration de politique monétaire de la Banque du Canada (BOC), les stocks de pétrole brut et les résultats de la réunion de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole).

En plus de cela, les données sur les ventes manufacturières étaient attendues au début de la session nord-américaine, et devraient augmenter de 9,2% après avoir chuté de façon spectaculaire le mois précédent. L’avalanche de données économiques a créé des fourchettes serrées sur les paires de CAD, avec de nombreuses paires ne dépassant pas 150 pips au cours du dernier mois de trading.

Voici un bref aperçu de ces événements, de leur impact sur le CAD et de la réaction du marché.

Réunion de l’OPEP

Le Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) a tenu une réunion virtuelle, mettant en évidence les derniers changements intervenus sur le marché pétrolier et reconnaissant l’amélioration des conditions du marché. Avec l’ouverture des économies du monde entier, l’offre supplémentaire de pétrole devrait être absorbée par une demande accrue.

Dans l’ensemble, l’OPEP a présenté un point de vue hawkish sur le marché pétrolier et les prix du pétrole en général – une déclaration hawkish sur le CAD considérant que l’économie canadienne est à forte intensité énergétique et que l’industrie pétrolière canadienne emploie de nombreuses personnes dans des projets en aval et en amont. En outre, le pétrole et les produits dérivés du pétrole représentent une grande partie des exportations canadiennes, notamment vers les États-Unis.

Inventaires pétroliers américains

Les stocks de pétrole américains ont augmenté beaucoup moins que prévu. Les investisseurs suivent de près l’évolution des stocks de pétrole brut aux États-Unis, car le Canada est un grand exportateur – plus les niveaux de stocks sont élevés, plus l’impact sur le dollar canadien est négatif, car l’économie américaine aura besoin de plus de pétrole en provenance du Canada.

Les données sur les stocks commerciaux de pétrole brut des États-Unis sont présentées sans celles de la Réserve stratégique de pétrole, et elles montrent une baisse de 7,5 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 10 juillet 2020. En d’autres termes, l’activité économique américaine reprend, la demande augmente, les stocks diminuent et il faut plus de pétrole. Verdict – CAD haussier.

Ventes de produits manufacturés

Bien qu’il soit un indicateur avancé de la santé économique (il indique la valeur totale des ventes réalisées par les fabricants), il est publié avec un décalage – 45 jours après la fin du mois. Par conséquent, les données d’hier se rapportent au mois de mai 2020, un peu trop loin dans le passé pour avoir une pertinence économique.

Pourtant, les données ont été publiées mieux que prévu, à 10,7 % contre 9,2 % attendus. Verdict – CAD haussier.

Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada

Les décisions de politique monétaire de la Banque du Canada sont toujours un joker. Cette banque centrale n’hésite pas à surprendre les investisseurs, en proposant des hausses ou des baisses de taux lorsque personne ne s’y attend.

Mais cette fois, elle n’a pas changé d’attitude. Même les perspectives économiques canadiennes se sont améliorées depuis la dernière réunion, l’IPC (indice des prix à la consommation) devant se redresser et converger vers l’objectif de 2 % dans les deux années à venir. Verdict – CAD hawkish.

Qu’ont fait les paires de CAD ?

Le CAD a connu une forte hausse générale – AUDCAD (moins 100 pips), EURCAD (moins 140 pips), USDCAD (moins 100 pips), GBPCAD (moins 150 pips).

Pour une fois, l’analyse fondamentale a fonctionné.