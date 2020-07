Qu’est-ce qui maintient le marché boursier américain à la hausse ?

Le marché boursier américain reste bloqué à ses plus hauts niveaux. Si certains indices ont déjà atteint des sommets historiques pour l’année (par exemple, le Nasdaq 100), les autres sont sur le point de faire de même, ou tout au moins de devenir positifs pour l’année (Dow Jones, S&P500).

Qui achète des actions en cas de pandémie, et pourquoi les investisseurs prennent-ils le risque de détenir des entreprises à des valeurs très élevées ? Cet article offre quelques explications sur le sujet.

Les traders particuliers continuent de découvrir le marché boursier

L’investissement en actions fractionnées est une « innovation » récente qui permet aux traders d’investir n’importe quel montant dans les actions d’une société, même si le prix d’une action dépasse le montant à investir. Le courtier transforme simplement le montant en fractions d’action.

Cette innovation a permis aux grandes entreprises d’attirer de nouveaux traders, des traders qui ont ouvert de nouveaux comptes. Le 16 juillet, Charles Schwab, un courtier réputé aux États-Unis, a signalé une augmentation massive du nombre de comptes de particuliers.

Vu en bleu dans le graphique ci-dessus, il montre qu’au deuxième trimestre 2020, le courtier a ajouté plus de nouveaux comptes que les six trimestres précédents réunis ! De plus, il ne s’agit pas seulement du nombre de comptes, mais aussi du nombre de traders actifs – 1,6 million de comptes de trading au jour le jour existent chez Schwab, soit une augmentation stupéfiante de 400% depuis la fin de 2019.

Les étrangers entrent en jeu

En mai dernier seulement, les étrangers ont acheté pour 80 milliards de dollars d’actions américaines, un montant stupéfiant si l’on considère qu’au cours de la dernière décennie, aucun intervalle de douze mois n’a fait apparaître de telles données – 157 milliards de dollars se sont déversés dans les actions américaines au cours des douze derniers mois se terminant en mai 2020.

La tech domine le marché

Les grandes entreprises technologiques révèlent un flux incroyable vers les principaux noms du Nasdaq (par exemple, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet). D’autres secteurs se situent littéralement à un niveau proche de zéro, ce qui montre que le marché est dicté par une préférence extrême des investisseurs. La technologie mange le monde.

Les trois raisons présentées ici expliquent une grande partie des flux qui se sont déversés sur le marché boursier américain après l’apparition de la pandémie de COVID-19. Tant que le travail à domicile reste élevé, que les ménages reçoivent une aide des gouvernements et que les allocations de chômage ou les subventions continuent d’arriver, les gens sont susceptibles d’accroître leur exposition au marché boursier.

Cela est particulièrement vrai pour la jeune génération de traders qui ont à peine découvert la bourse. Jusqu’à présent, ils ont découvert les avantages de l’investissement. Mais à long terme, aucun investisseur n’est épargné par les périodes de forte contraction du capital.