Qu’est-ce qui motive la ruée vers l’or ?

Le prix de l’or a enregistré un nouveau record cette semaine, dépassant les 1 981 $/oz. Naturellement, cette hausse a suscité beaucoup d’attention et de couverture de la part des médias financiers. De plus, la hausse a également déclenché une offre sur l’argent. Mais qu’est-ce qui a déclenché la récente ruée vers l’or, et pourquoi maintenant ?

Les bulls aurifères à long terme ne comprennent pas pourquoi les acteurs du marché sont surpris par la hausse de l’or. Après tout, en temps de crise, l’or fait office de valeur refuge.

Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Tout au long de l’histoire, il y a eu des exemples où le prix de l’or a effectivement baissé pendant des récessions économiques.

Quelle est la prochaine étape pour le prix de l’or ?

La variation mensuelle des avoirs des ETF révèle un fort intérêt pour l’or depuis le début de l’année 2020. L’intérêt pour l’or en papier (ETF, demande de la communauté des investisseurs) a augmenté de façon spectaculaire et, sans surprise, la Fed y est pour quelque chose, puisque les taux d’intérêt ont atteint des planchers historiques en mars.

Les mouvements vers les ETF physiquement garantis se poursuivent donc à un rythme soutenu, comme nous l’avons vu plus haut, mais, dans le même temps, la demande des consommateurs est faible. La demande de bijoux, par exemple, a été la plus faible jamais enregistrée au cours du premier trimestre de 2020. Naturellement, les ménages se sont tournés vers la gestion de leurs liquidités et ont épargné plus qu’avant la crise.

Comme l’or est perçu par de nombreux investisseurs comme un actif stratégique, il agit comme une source ou un rendement et, en période de crise, comme une liquidité. Jusqu’à présent, pendant la crise du coronavirus, l’or a prouvé, une fois de plus, pourquoi il vaut la peine de le garder dans un portefeuille.

À l’avenir, le reste de l’année et au-delà s’avère intéressant pour l’or. Comme il est maintenant évident que la pandémie a fait baisser le rendement réel, on ne sait pas encore combien de temps ce phénomène va durer. Plus il se poursuit, plus l’offre derrière le prix de l’or est cohérente.

Pour obtenir des indices sur la direction que pourrait prendre le prix de l’or, les flux de l’ETF sont le meilleur moyen d’interpréter le positionnement du marché. Cependant, les changements de politique monétaire et la direction du dollar américain jouent un rôle égal pour le prix de l’or lorsqu’il est libellé en dollars.

Si l’USD continue sur la même voie, alors la tendance haussière sur l’or vient de commencer. Si la liquidité de l’USD diminue à nouveau, comme ce fut le cas au début de la crise COVID-19, attendez-vous à ce que l’or abandonne une partie de ses gains.