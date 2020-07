Réunion de la BCE à l’occasion de la semaine de trading

La réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de jeudi est le principal événement d’une semaine de trading chargée à venir. Bien que l’on s’attende à ce que les taux d’intérêt restent inchangés, la conférence de presse risque de créer une volatilité accrue sur le marché des changes.

L’euro n’a rien fait depuis la réunion de juin de la BCE – il a seulement consolidé ses niveaux, la paire EURUSD offrant le meilleur exemple (il a évolué dans une fourchette étroite entre 1,14 à la hausse et 1,12 à la baisse). Si une rupture est imminente, il y a de fortes chances qu’elle se produise cette semaine.

Qu’est-ce qui se cache derrière la semaine de trading à venir ?

La semaine de trading commence et se termine avec le discours du gouverneur de la Banque d’Angleterre. Aujourd’hui, le gouverneur Bailey participe à une table ronde sur le processus d’élimination progressive du Libor en 2021. Organisée conjointement par la Banque fédérale de réserve de New York et la Banque d’Angleterre, cette discussion est plus qu’intéressante pour les traders et les investisseurs car des questions du public sont attendues. La suppression progressive du taux de référence Libor est un enjeu majeur et sa planification nécessite une attention particulière afin de ne pas perturber les marchés financiers.

La Banque du Japon actualisera demain ses perspectives de politique monétaire. Le yen japonais (JPY) se négocie dans des fourchettes étroites ces derniers temps, en particulier par rapport au dollar et à l’euro – la paire USDJPY s’échange entre 106 et 108 depuis un certain temps déjà, tandis que l’EURJPY oscille autour de 120 depuis la réunion de la BCE de juin 2020.

La Banque du Canada est une autre banque centrale qui doit annoncer sa décision de politique monétaire cette semaine. Mercredi, les traders découvriront les projets du nouveau gouverneur et la voie à suivre pour la Banque du Canada.

Le taux de chômage australien va créer de la volatilité sur les paires de dollars australiens. Prévu quelques heures après la décision de la Banque du Canada sur les taux d’intérêt, le taux de chômage devrait passer de 7,1 % à 7,2 %. Outre la bataille en cours sur la paire AUDUSD au niveau de 0,70, le cross EURAUD se rapproche également d’un chiffre rond – le très important niveau de 1,60.

La journée de jeudi commence avec les données sur l’emploi au Royaume-Uni, en guise d’échauffement jusqu’à la décision de la BCE sur les taux d’intérêt et la conférence de presse qui aura lieu plus tard dans la journée. L’euro s’échangera probablement dans des fourchettes jusqu’à la conférence de presse, les traders attendant les conseils de la BCE quant aux futures mesures à prendre pendant la pandémie.

Enfin, la semaine à venir se termine avec le discours du gouverneur de la Banque d’Angleterre, M. Bailey, vendredi, lors d’un forum ouvert virtuel du Citizen’s Panel.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une semaine sans dollar américain en termes de données économiques, même si l’IPC aux États-Unis doit être publié mardi. Il s’agit certainement d’une semaine intéressante, avec quelque chose pour les traders de l’EUR, de l’USD, du GBP, du CAD et de l’AUD.