Tous les yeux sont tournés vers le marché boursier américain

L’une des plus importantes semaines concernant les chiffres financiers vient de commencer – et il est probable qu’elle va entraîner la volatilité des marchés financiers pendant un certain temps après. Facebook, Apple et Google s’apprêtent à publier leurs résultats du deuxième trimestre 2020, et les investisseurs cherchent des indices sur la direction que pourrait prendre le marché boursier.

Après le choc initial créé par la crise du coronavirus, le marché boursier américain s’est redressé presque miraculeusement. Le Nasdaq a même enregistré un nouveau sommet historique, le S&P500 et le Dow Jones n’étant pas loin derrière.

Cependant, ce n’est pas le marché boursier habituel auquel on peut penser. Les sociétés mentionnées plus haut, ainsi que Microsoft, ont réalisé un rendement de 35 % en YTD. En comparaison, les 495 actions restantes ont enregistré un rendement négatif de 5 %. Par conséquent, les bénéfices de cette semaine sont cruciaux pour la stabilité et la performance du marché boursier dans la période à venir.

Le marché boursier américain surpasse ses pairs

Les grandes entreprises technologiques des États-Unis ont pris le contrôle du monde. Elles ont été les premières à se lancer dans la course à la numérisation et ont remporté toutes les batailles depuis.

L’Union européenne a annoncé la création du fonds européen “Next Generation” qui vise à soutenir le développement des technologies européennes de digitalisation – mais le retard par rapport aux États-Unis est trop important pour être comblé aussi facilement. Quoi qu’il en soit, ce fonds indique que le monde veut réduire sa dépendance vis-à-vis des grandes entreprises technologiques américaines.

Le récent scandale de la technologie Huawei 5G n’est qu’un exemple parmi d’autres.

Sous l’impulsion des grandes entreprises technologiques, les performances boursières américaines par rapport aux cours européens atteignent leur plus haut niveau en 70 ans.

Le récent accord de relance de l’UE, conclu mardi dernier, pourrait ouvrir la voie à un retour des marchés européens des actions. Toutefois, en attendant, les grandes entreprises technologiques américaines sont aux commandes et le resteront probablement pour la période à venir.

En termes d’analyse technique, le S&P500 s’est terminé la semaine dernière par une divergence baissière par rapport à l’oscillateur RSI. Une divergence similaire a été observée juste avant le crash de mars, et les grandes entreprises technologiques pourraient cette fois-ci être responsables de sa confirmation.

Cependant, les divergences ont une histoire délicate pour le trader technique. En effet, le prix peut diverger par rapport à un oscillateur et rester si élevé que le trader reste solvable. Il est donc toujours utile de les prendre avec un grain de sel. En outre, les divergences commerciales signifient qu’il faut choisir entre le haut et le bas – une activité délicate dans un indice boursier poussé à la hausse par l’argent bon marché et la spéculation à chaud.